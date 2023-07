JAI ALAI y la cesta-punta, un compromiso con LA SALVE

La imagen de LA SALVE lucirá en la espalda de la equipación oficial de la competición, como muestra de su compromiso.

JAI ALAI y LA SALVE renuevan su compromiso con un acuerdo de colaboración para fomentar el deporte de la pelota compartiendo el objetivo de promover las actividades económicas y sociales de cercanía.

El Grand Slam de Gernika, comienza este sábado 15 de julio, cumple su 60.ª edición, posicionándose como el torneo más importante.

Año tras año el Grand Slam va a más. Este año, el bono para todo el campeonato batirá todos los récords.

Durante las décadas de los años 50 y 60 LA SALVE fue colaboradora y promotora del JAI ALAI, uno de los deportes más espectaculares del mundo que llegó a cautivar América, donde fue considerado uno de los deportes más rápidos y arriesgados, ya que la pelota llega a superar los 200 km/h.

Eduardo Saiz Lekue- director de Cervezas La Salve: “LA SALVE vuelve a reafirmarse y renovar en un acuerdo histórico con uno de nuestros deportes más internacionales, compartiendo identidad y compromiso como uno de los atributos que nos hace únicos, porque en LA SALVE tenemos pasión por lo nuestro”.

No hay favoritos claros para el torneo más importante del verano La temporada de verano de cesta ya llega a Gernika. Los pelotaris, tras haber competido ya en varias canchas de Euskal Herria, llegan este sábado a la Catedral de la cesta-punta. El Jai Alai está viviendo un momento de apogeo en la mayoría de los frontones, pero el escenario gerniqués y el ambiente de la Catedral son únicos. Desde el día 15 de julio hasta el 12 de agosto, los sábados de Gernika serán una garantía de grandes noches de Jai Alai. Este año se ha vuelto a facilitar el bono que sirve para todos los festivales del Grand Slam y todo indica que su aceptación batirá un nuevo récord.

Según la organización los jóvenes Manzi, Aaron y Urko Lekerika son las novedades del torneo y no hay un favorito claro para la txapela, apuntan también que los campeones Olharan y López no repetirán pareja, en esta competición que se divide en cinco jornadas.

Datos de Grand Slam de Gernika Grupo A: Barandika-Zabala, Goikoetxea-Manzi y Urko-Basque

Grupo B: Erkiaga-Del Rio, Olharan-Lekerika y Aaron-López

CALENDARIO

15 de julio, 21:00 h. 1ª jornada de liguilla

Barandika-Zabala vs. Urko-Basque. Olharan-Lekerika vs. Aaron-López

21 de julio, 21:00 h. 2ª jornada de liguilla

Goikoetxea-Manzi vs. Urko-Basque. Erkiaga-Del Rio vs. Aaron-López

29 de julio, 21:00 h. 3ª jornada de liguilla

Barandika-Zabala vs. Goikoetxea-Manzi. Olharan-Lekerika vs. Erkiaga-Del Rio

5 de agosto, 21:00 h. Semifinales

12 de agosto 21:00 h. GRAN FINAL (Euskal Telebista)

Campeones del Grand Slam de Gernika 2017- Olharan-Lopez

2018- Goikoetxea-Lekerika

2019- Beaskoetxea-Lopez

2020- Beaskoetxea-Manci

(***Año de pandemia. La mayoría de pelotaris en EE. UU.)

2021- Erkiaga-Lekerika 2022- Olharan-Lopez