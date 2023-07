Capitalizar el paro, con la ayuda de Asesoría Fiscália

En la actualidad, muchas personas se encuentran desempleadas en España. Esa situación preocupante las lleva a buscar opciones para poder subsistir y generar recursos de manera independiente.

Es importante saber que a una de las alternativas a la que pueden acudir es capitalizar el paro, un mecanismo que ofrece la oportunidad de utilizar el subsidio por desempleo para emprender un negocio propio.

En ese sentido, quienes necesiten una asesoría en esta área específica pueden acudir a lugares especializados como Asesoría Fiscália, una empresa que trabaja de forma online y que ofrece sus servicios a compañías y autónomos en todo el país.

Capitalizar el paro: el lado positivo del desempleo Capitalizar el paro, o lo que es lo mismo, acceder al pago único, implica utilizar el dinero que se recibe como subsidio por desempleo para invertir en un proyecto empresarial o en una formación profesional. Es decir, en lugar de percibir pagos mensuales de desempleo, se cobra una cantidad única que permita poner en marcha un emprendimiento.

Gracias a la alternativa en cuestión, muchas personas ven en el desempleo como una gran oportunidad para convertirse en sus propios jefes y materializar ideas de emprendimiento que antes no pudieron llevar a cabo. Y es que, con el subsidio por desempleo se puede, por ejemplo, alquilar un local o adquirir materiales o maquinarias para arrancar una actividad empresarial.

Requisitos y consideraciones Es preciso tener en cuenta que no todas las personas tienen acceso al pago único. Cada país tiene sus propias condiciones y requisitos. En España solo pueden capitalizar el desempleo quienes estén cobrando una prestación por razón de desempleo siempre y cuando no estén realizando una actividad económica, no estén dados de alta en la Seguridad Social, ni estén en una situación de paro o cobrando una prestación.

Además, en este 2023 otras de las exigencias para capitalizar el paro es tener pendiente por percibir tres mensualidades como mínimo y no haber accedido al beneficio en los cuatro años anteriores. Asimismo, es vital iniciar la actividad en un mes (como máximo) desde la resolución.

Cómo puede ayudar Asesoría Fiscália Asesoría Fiscália es una empresa especializada en ofrecer asesoramiento en línea a aquellos interesados en capitalizar el paro en España. Esta empresa cuenta con un equipo de asesores expertos, quienes se enfocan en proporcionar atención desde el primer momento, garantizando una gestión ágil y eficaz en menos de 48 horas.

Lo que distingue a Asesoría Fiscália es que ofrece un servicio individualizado, una comunicación efectiva y un trato cercano. Esto se debe a que no tiene una cartera de clientes excesiva, como suele pasar con otras asesorías.

Es preciso saber que esta compañía ayuda a su clientela con todo lo relacionado con el alta de autónomo. Para hablar con un miembro del equipo de Asesoría Fiscália se puede acceder a su plataforma y rellenar un formulario.