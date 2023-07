Solar Placa y su apuesta por el aprovechamiento horas de luz del verano para ahorrar más en la factura

La temporada de verano es óptima para aplicar diversos tips enfocados en cómo ahorrar en la factura de la luz, en especial a partir del uso de energías renovables.

La misma posibilita un mayor aprovechamiento de la luz solar, con lo cual se puede evitar el consumo de energía eléctrica tradicional, que ocasiona grandes gastos.

Según las estimaciones a corto y mediano plazo, la generación de electricidad renovable tendría que reflejar una media de 305 GW de capacidad instalada hasta el año 2026.

En esa línea trabaja Solar Placa, una empresa especializada en energías renovables, instalación de paneles solares y aerotermia. La misma cuenta con personal capacitado para efectuar tareas de calidad, que pueden sostenerse a través del tiempo y posibilitan un gran ahorro en materia de consumo eléctrico.

Placas solares para ahorrar en la factura de electricidad Uno de los puntos que diferencian a la temporada de verano de otras estaciones del año es que los días cuentan con más horas de luz. Esto tiene que ver exclusivamente con la inclinación y distancia del planeta Tierra respecto del Sol.

Dicha situación es muy favorable para la aplicación efectiva de paneles solares, ya que los mismos pueden tener una exposición constante y extendida con muchas horas de sol.

En Solar Placa son conscientes de esa situación, por lo que fomentan la instalación de dicho sistema tanto para hogares como empresas. Si bien uno de los grandes beneficios es la posibilidad de ahorro de dinero, también resulta clave resaltar que las placas son determinantes en la protección del medioambiente y en la reducción del calentamiento global.

En este caso, la empresa se destaca en el mercado por efectuar la gestión de subvenciones, posibilitar cómodos plazos de pago y contar con profesionales de experiencia, que no solo están capacitados para efectuar la labor, sino también brindan una atención personalizada de calidad.

Una alternativa al sistema de electricidad tradicional Si bien no existe una certeza concreta respecto a los costes en las tarifas de energía eléctrica, se estima que las mismas continuarán subiendo en el futuro por distintos factores.

Ante eso, la energía solar se constituye como una alternativa de alta calidad para reducir la dependencia energética de una compañía de electricidad y colaborar con la protección ambiental.

Una de las ventajas que ofrece esta última es que puede utilizarse de inmediato o almacenarse en baterías para un uso posterior. Estas últimas tienen una extensa vida útil.

Desde Solar Placa resaltan que los paneles solares son considerados como una inversión a largo plazo, que resulta sumamente rentable con el paso del tiempo. Por eso, fomenta la instalación de dicho sistema de energía, mucho más durante la temporada de verano.