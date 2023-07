Una hora de asesoramiento legal sin coste con el programa Pro Bono de ISERN

Son muchos los autónomos y empresas que hoy en día buscan asesoramiento legal. Sin embargo, el reto es conseguir expertos en la materia capacitados que ofrezcan ayuda efectiva. Afortunadamente, en la actualidad, hay muchas compañías que ponen a disposición orientación y asistencia en una diversidad de áreas legales, garantizando una asesoría eficiente y precisa para cada caso. No obstante, quienes necesiten profesionales especializados en propiedad industrial e intelectual pueden acudir a empresas como ISERN, la cual ha puesto en marcha el programa Pro Bono, un beneficio completamente gratuito.

Asesoramiento legal de la mano de ISERN ISERN es una empresa comprometida con la Responsabilidad Social Corporativa. Por eso, ofrece apoyo a emprendedores y personas con recursos limitados. Con este enfoque en mente, han lanzado su programa Pro Bono ISERN, que ofrece una hora de asesoramiento legal en materia de propiedad industrial e intelectual sin ningún coste.

El programa Pro Bono ISERN se enfoca específicamente en ofrecer asesoramiento en áreas como marcas, patentes, nombres de dominio y otros temas relacionados. Este asunto es fundamental para las empresas y emprendedores, ya que la protección de sus derechos es esencial para su éxito y crecimiento.

Para solicitar el asesoramiento, los interesados deben rellenar un formulario e indicar una franja horaria conveniente. Una vez recibida la solicitud, el equipo de expertos legales de ISERN asignará un profesional especializado en propiedad industrial e intelectual para ofrecer la asistencia necesaria durante 60 minutos.

La importancia del asesoramiento en materia de propiedad industrial e intelectual La propiedad industrial, la cual engloba patentes, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, etc., es vital para dar valor a un desarrollo y para destacar frente a la competencia. Además, es una vía factible para abrirse en nuevos mercados e internacionalizarse. Asimismo, la propiedad intelectual es la gran aliada para la protección de las creaciones intangibles, como imágenes, obras literarias, artísticas, entre muchas otras más.

Por ello, el asesoramiento legal en materia de propiedad industrial e intelectual es hoy en día esencial, ya que permite proteger y salvaguardar los derechos de los creadores. Los expertos en propiedad industrial e intelectual asesoran a sus clientes en la identificación, registro y defensa de sus derechos. Esto implica realizar búsquedas exhaustivas para garantizar que no se infrinjan derechos previamente establecidos, así como asistir en la redacción y presentación de solicitudes de protección.

Además, el asesoramiento legal en este campo ayuda a prevenir y solucionar disputas relacionadas con la propiedad intelectual, como la competencia desleal, la violación de derechos de autor o el uso no autorizado de marcas registradas.