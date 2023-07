Así ha mejorado la presencia avanzada de Nutrition in Life, con las ayudas del Kit Digital

Al implementar las ayudas económicas de los Next Generation, el centro de nutrición liderado por Cecilia León ha obtenido una mayor presencia online y ha escalado más posiciones en los buscadores mejorando, así, su ventaja competitiva Nutrition in Life es una empresa líder en el campo de la nutrición y el bienestar, dedicada a brindar servicios de asesoramiento y educación nutricional. Su enfoque se centra en promover una alimentación saludable y equilibrada, así como en proporcionar una orientación personalizada para cada paciente.

Cecilia León, fundadora de Nutrition in Life y Técnica Superior en Dietética, está enfocada en nutrición deportiva y pérdida de peso con recomposición corporal y aborda las necesidades de cada persona de forma particular, tanto en su consulta presencial de Vilanova y la Geltrú como en sus consultas online. Su pasión por la nutrición y su compromiso con el bienestar de sus pacientes son los pilares fundamentales de Nutrition in Life.

Contar con el respaldo de un profesional en nutrición y dietética, acerca a sus pacientes a alcanzar sus objetivos deseados de una forma más rápida y eficiente, ya que desde Nutrition in Life se esfuerzan por proporcionar planes de alimentación 100% personalizados. Es un centro de nutrición que presenta servicios adaptados y detallados, para mejorar la salud nutricional y el bienestar de las personas, consiguiendo que estas tengan una mejor calidad de vida. Los pacientes aprenderán a comprender las necesidades nutricionales de su cuerpo y cómo satisfacerlas de manera adecuada, obteniendo un plan de alimentación personalizado por parte de Cecilia León, con el que podrán mantener un estilo de vida saludable durante más tiempo.

En Nutrition in Life los pacientes reciben un asesoramiento nutricional especializado que va desde la pérdida de peso y hasta un plan enfocado a mejorar el rendimiento deportivo. Además de la consulta presencial en Vilanova y la Geltrú, los pacientes pueden realizar una visita y el seguimiento de su evaluación online, es decir, que pueden cuidar de su salud y mejorar su bienestar de forma remota, estén donde estén.

Nutrition in Life

https://nutritioninlife.com/