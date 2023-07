Practicar deportes acuáticos en las playas más conocidas de Ibiza con Float Your Boat

Ibiza es uno de los destinos por excelencia a nivel mundial. Esta isla balear se reconoce tanto por su característica fiesta como por un entorno natural lleno de playas de aguas cristalinas y arena blanca. A pesar de contar con un flujo de turistas constante durante todos los meses del año, la época estival es la más solicitada.

El buen tiempo de la isla y sus encantos permiten la realización de diferentes actividades, ya sean vinculadas a la gastronomía o al deporte. En este último ámbito se destaca Float Your Boat, una empresa que permite disfrutar de la práctica de deportes acuáticos en las playas más populares de Ibiza.

Las actividades que propone Float Your Boat en la isla Esta empresa de actividades lúdicas en Ibiza propone alternativas para todos los gustos y preferencias. Cuentan con barcos a través de los cuales plantean diferentes paquetes de actividades y excursiones. Además, estas incluyen tanto a los adultos como los niños. Recorriendo las calas de la isla de una manera entretenida, Float Your Boat permite disfrutar de calas como Cala Bassa, Cala Conta, Cala Salada y Cala Saladeta, que se destacan como algunas de las más conocidas de la isla. Float Your Boat propone diferentes tipos de excursiones que varían segun el tiempo en el barco y las actividades disponibles, ya que se puede reservar tanto una excursión para todo el día como una salida para ver el atardecer desde el mar. Además, también cuentan con opciones para los amantes de la fiesta, como es el caso de la fiesta en el barco al atardecer.

¿Cuáles son los deportes acuáticos más solicitados por los usuarios? Actividades como el snorkel, paddlesurf o el bodyboard son las más demandadas en la isla ibicenca. Las aguas cristalinas, la óptima temperatura del agua y la calma del mar permiten llevar a cabo estas actividades sin complicaciones. Muchas personas de todo el mundo llegan a la isla con ganas de disfrutar en calma, por lo que realizar estos deportes en contacto con el agua permite conseguir un bienestar total.

Además de estos deportes acuáticos, las salidas de Float Your Boat incluyen paradas para nadar en mar abierto, una visita al acuario y paradas en las diferentes calas del itinerario para disfrutar de unas de las mejores playas de las islas baleares. Para acabar de completar la experiencia de manera plena, los packs de que dispone esta empresa de referencia en la isla incluyen bebidas como refrescos y aguas, así como fruta, snacks, croquetas... para las propuestas de todo el día.

Ibiza es un destino de referencia a nivel mundial reconocido en gran parte por la fiesta, pero también por su gran potencial natural. Si se quiere conocer más acerca de todos los servicios que esta empresa ofrece, se puede visitar su página web donde se encontrará toda la información y el formulario de reserva. Además, los usuarios pueden establecer contacto a través de sus redes sociales, ya que Float Your Boat tiene perfiles en Instagram, Facebook y Youtube.