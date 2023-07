NeoAttack es una agencia de marketing digital con casi 10 años de recorrido que ha sido avalada recientemente por Marketing 4 Ecommerce y Forbes. Su manera de entender el marketing para escalar negocios online y su sistema de ventas les han colocado en la cumbre del sector durante años Aparecer en medios especializados del sector del marketing no es algo que pueda conseguir cualquiera. Y menos aún si son una referencia en la que miles de empresas de todo el país consultan a diario para invertir con seguridad y hacer que sus negocios sean mucho más rentables.

Si en los últimos meses se ha visitado el listado anual de Marketing 4 Ecommerce, se habrá visto que han elegido a NeoAttack como la segunda mejor agencia SEO de España.

Esta posición no es ninguna novedad, ya que llevan varios años establecidos entre las tres primeras posiciones, sin fallo.

Una simple presencia podría llegar a parecer un engaño, pero cuando la fórmula se vuelve recurrente, es importante pararse a analizar de dónde viene este éxito.

Y es que dicen que la clave es ver el marketing desde el punto de vista de aumentar la facturación de miles de empresas por Internet, con todo tipo de canales de captación y un sistema de ventas propio. Un método que funciona y que es replicable para diferentes empresas de todo tipo de sectores con su correspondiente adaptación.

Desde Forbes, hasta la Inteligencia Artificial

Forbes ha sido otro de los grandes medios que han avalado a esta agencia de marketing digital de Madrid que trabaja para clientes de toda España.

En un reciente estudio sobre las herramientas de Inteligencia Artificial que han venido para revolucionar el sector, esta revista ha publicado que incluso ChatGPT coloca a NeoAttack como la tercera mejor agencia SEO de habla hispana.

Sin duda, la IA se va a convertir en un aliado para aquellas empresas del sector que sepan aprovecharla al máximo. Pero también pondrá contra las cuerdas a un ritmo vertiginoso a aquellas que no sepan integrarla en su funcionamiento diario.

La importancia de una estrategia de ventas a largo plazo

Estos impactos no son una casualidad. Saber de marketing es saber cómo hacer crecer negocios, y es ahí donde está la diferencia real entre las agencias que siempre salen en los puestos más altos de estos rankings y las que nunca consiguen entrar en ellos.

Y esto solo se consigue de una manera: creando una estrategia que funcione, que sea sistematizable y escalable a largo plazo. Ahí es donde realmente se pueden ver e interpretar los resultados para poder dar un paso al siguiente nivel.

Así es como lo hacen las empresas que más facturan en diferentes sectores. Las que, con el paso de los años, consiguen vender como si pareciera un proceso automático.