Hasta cuándo puede subir el euríbor y las consecuencias sobre las hipotecas y el mercado inmobiliario

El euríbor es el tipo de interés al que las entidades financieras de la Unión Europea (UE) y un conjunto de países asociados se prestan dinero. Este indicador se puso en marcha en 1998, junto con el euro. Actualmente, según indica el European Money Markets Institute (EMMI), el euríbor se utiliza como índice de referencia por instrumentos financieros y contratos que superan los 100 billones de euros.

Este valor se publica todos los días laborables por la mañana y, por lo general, su evolución está unida a la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). En particular, en los últimos meses se ha registrado una subida del euríbor que ya ha superado el 4%. Esto afecta tanto a las hipotecas variables como a las mixtas.

¿Cuál es el efecto de la subida del euríbor en las hipotecas? Según indican los analistas de Pentainvest, gestores de patrimonio en Valencia, durante el último año el euríbor a 12 meses ha acumulado una subida de más de tres puntos porcentuales, pasando del 0,85% al 4%. Se trata de un nivel que no se ha visto en los últimos 15 años. Esta noticia no resulta positiva para los hipotecados a tipo variable. Por ejemplo, en un préstamo de 180.000 € a 20 años, cada diferencial de 1% supone un aumento de la cuota de 92 € al mes o más de 1.100 € al año.

Además, la tendencia al alza del euríbor está impactando en el mercado inmobiliario, que en los primeros meses de 2023 ha registrado una disminución de las transacciones realizadas de al menos el 30% con respecto al año pasado. Como consecuencia de esta situación distintos analistas prevén que este año cerrará con la emisión de 170.000 hipotecas menos que el año pasado.

¿Cuál será la evolución del euríbor? Recientemente, Christine Lagarde, directora del BCE, ha dejado la puerta abierta a más alzas de tipos de interés en el corto plazo. Por lo tanto, distintas previsiones indican que el euríbor puede registrar nuevos saltos en julio y septiembre.

Según indican los asesores financieros en Valencia de Pentainvest, si estas subidas adicionales se concretan, el euríbor podría situarse por encima del 4% durante varios meses. De hecho, el mercado está descontando que el euríbor se mantenga en la zona del 4% hasta mediados de 2024, para empezar a bajar desde ahí y cerrar cerca del 3% en 2025. Esta previsión podría cambiar si hubiera un empeoramiento del escenario macroeconómico global. En este sentido, los últimos datos son contradictorios: por un lado, los datos económicos del sector manufacturero son claramente recesivos, mientras que el sector servicios, mucho más importante que el anterior, todavía se mantiene en expansión.

La subida del euríbor es un factor fundamental para el desarrollo del mercado inmobiliario, ya que determina el esfuerzo mensual que deben hacer las familias para pagar sus hipotecas.