¿Ya sabe cómo y a quién vota?

El PSOE ofrecía empleos públicos y dinero a inmigrantes latinoamericanos a cambio de votos. Por cada voto pagaban 100 euros para las elecciones del 28 de mayo de 2023. Fuente: El Confidencial y El País. La nueva norma de exigir la identificación en Correos tampoco impidió el fraude. Se están batiendo records, inesperados, tanto en el voto por correo como en el telemático, éste más proclive al fraude que el de por correo comprado.



El fraude por correo es por fin conocido por los españoles en las elecciones del 28 de mayo de 2023 en Melilla, Almería, Murcia, Tenerife, etc., del PSOE y cercanos, con denuncias a investigar en La Gomera, y 17 localidades españolas más.

Los residentes en extranjero «por primera vez, también podrán descargar las papeletas de forma telemática». Igualmente, «el voto por correo se puede solicitar vía online, y presentar telemáticamente.»

En varias ocasiones, Pedro Sánchez ha llamado a votar por correo o telemáticamente, así: «En EEUU sirvió para echar (la izquierda) a Trump», «ha sido la palanca del cambio.» Todos sabemos la que se armó allí ante los más que sospechosos fraudes telemáticos. Y más, teniendo en cuenta lo que también sabemos todos: «Los sistemas telemáticos permiten toda clase de piraterías y fraudes.» Trampas, pues, de las que no estamos exentos sus víctimas, los ciudadanos, como hemos visto el 28 de mayo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sánchez, anunció «Nuevo Sistema Telemático de Solicitud de Voto», atención, a través de la “Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística”. Hilemos: «El presidente del INE, el cántabro Rodríguez Poo, dimite tras cuestionar el Ejecutivo los cálculos del IPC y el PIB». El Diario Montañés (28.VI.2022).

Por Real Decreto 686/2022, de 1 de agosto, el gobierno PSOE de Sánchez «dispone el cese de don Juan Manuel Rodríguez Poo como Presidente del Instituto Nacional de Estadística, INE» y «nombra a Elena Manzanera nueva Presidenta».

«Uno puede optar por rellenar la solicitud de voto por correo 'online' a través del INE» de la presidenta nombrada, otra instrumenta estratégica del presidente. Estadística, fue siempre un organismo independiente, del Estado, y ahora es también organización política del presidente Sánchez, como Correos. Efectivamente: En 2018, Sánchez nombró presidente de Correos a Juan Manuel Serrano, jefe de Gabinete en la Ejecutiva y su mano derecha desde el 2014. La prensa de entonces reveló que Serrano era dispuesto a «utilizar toda la maquinaria propagandística al servicio de Sánchez de cara a las elecciones.» Y fuentes de Correos consultadas, indicaron que «no era “capacitado” para presidir la entidadpor las carencias en su currículum.»

¡Atención! Trascendente noticia del 6 de julio de 2023, más aún por quien la da: CC.OO, acusa al gobierno de «falsear las cifras de solicitud de voto por correo: Comunica el presidente Sánchez que son 1.500.000 personas, y para el Sindicato se ha superado ya la barrera de los 2.000.000. Además aseguran que en los próximos 8 días superarán las 2.500.000 personas que la solicitan. Cifra muy superior a las del 28 de mayo (de 2023), que fueron 984.000.» ¿Casi el triple que en las elecciones de dos meses antes, a pesar de los votos comprados del PSOE? Esto huele mal...

El Sindicato también ha cargado contra el presidente de Correos, amigo del presidente del gobierno Pedro Sánchez: «Ha dado instrucciones de no informar ni hablar con los medios de comunicación. Hace propaganda “baja” del gobierno PSOE.»

Y el prestigiado ex magistrado del Tribunal Supremo, Adolfo Prego, ha manifestado públicamente: «Jamás escuché, ni leí, que el cargo de director general de Correos, fuese un cargo tan importante que llevara a un presidente de gobierno a nombrar a una persona amiga. Eso se explica en un Jefe de Estado Mayor, en un ministro…, pero en ¿Correos? Era un cargo burocrático, sin más. Sin embargo, se ha convertido en un nombramiento “estratégico”. ¿Por qué? A mí no me huele bien.» (En debate televisado del día citado, 6.VII.2023, en ´El gato al agua´. Y otro tertuliano, dice textualmente: «Se ha dicho que la ministra Rodríguez ha sido sancionada por violación de la legislación electoral. Creo que este es el gobierno que más veces ha sido condenado por violar la legislación electoral… Y no pasa nada…» Esta ministra (la del peinado a lo chico), es la que aparece siempre con risita en sorna, nada espontánea, siempre artificial, como sus jefes.

«El PSOE quiere regularizar (y nacionalizar rápido en consulados, como supuestas víctimas de su “memoria histórica”) a miles de extranjeros para estas elecciones.»Okdiario. 20/02/2023. El INE dice que ha habido un «aumento de población en 183 municipios, de un 60 % en algunos casos.» La guardia civil ha «empezado una investigación con estos supuestos nuevos vecinos». "GDH Digital" - Diario Policial. 09.IV.2023. «El PSOE ha echado a todos los consejeros independientes de Indra (empresa responsable del recuento de los votos) y los ha sustituido por gente afín.» Libre Mercado. 23/06/2022. «Estamos hablando de Pedro Sánchez, a quien el propio PSOE echó del partido al ser descubierto su pucherazo tras cortinas de urna, saboteando la votación del Comité Federal, para mantenerse en el poder.» Diversos periódicos, en 2016. Palabras de Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: «Sánchez convoca elecciones en julio “para que falten interventores” y “a las bravas cambiar las cosas”.»

Fui más de una vez presidente de mesa Nº 1 de Santander, Biblioteca Menéndez Pelayo, en las primeras convocatorias plebiscitarias de la actual democracia. En la segunda vez, primeras elecciones políticas, comuniqué al interventor del PSOE que le iba a denunciar (y así hice) en un acta, por flagrante fraude electoral, acusado igual por uno de los policías allí en servicio. De inmediato, tuve que soportar las visitas y graves amenazas de dos miembros destacados del PSOE en Cantabria: Jaime Blanco (enseguida presidente de la Comunidad), como si no hubiera ocurrido ningún fraude que no estuviera programado, y de Mario García-Oliva Pérez (enseguida elegido a dedo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por el PSOE), bien conocido por mí, lamentablemente, en principio, en el Organismo Unitario para la Autonomía de Cantabria que yo fundé, donde fui elegido para redactar el famoso Manifiesto de Autonomía, mío en su integridad, leído en el balcón del ayuntamiento de Cabezón de la Sal por el citado, de cuyo texto, omitió sólo una palabra: “Histórica”, referida a la Región más histórica de España. Parecía raro ese `palabro´ en la prensa dócil a Madrid, anti cántabra, y, consecuentemente, “raro”, no sólo por ignorancia, para los que iban a ser comisionados de los nuevos partidos. Pues Cantabria, Castilla, llamada La Montaña, nunca tuvo organizaciones incómodas o separatistas como las de mixtas regiones que, aun sin conocer cuál era su historia y territorio, que aún están buscando, consiguieron el nombre de “nacionalidad y país”....

Con esa “perspectiva”, ya había fundado la primera asociación regionalista (nacionalista) de Cantabria, la protestona Cantabria Unida, para conseguir primero el nombre, que logré gracias a los reyes de España y a una carta publicada en prensa, a ellos dirigida, con decenas de miles de firmas con su DNI. Y como previne, con el nombre, la Autonomía, que también conseguimos. Pero es mejor que posponga el relato del fraude electoral, programado, al que me refería, para más adelante… Ese día, que conste, enseñé a todos los miembros de la mesa mi papeleta de voto antes de introducirlo yo mismo en la urna: PSOE. La mayoría de los jóvenes de entonces, creímos, engañados, que el ideal socialista (en la práctica sólo de la derecha) podía ser plasmado en la realidad…

Atención, vocales e interventores de partidos, apoderados, y presidentes de las mesas electorales: Ojo: 1. La costumbre de hacer montones de sobres y papeletas, volcando la urna y el correo sobre la mesa está fuera de Norma: Las prisas son malas consejeras, aunque nos bombardeen desde afuera. Máxime si hacemos más montones, uno por partido, sin haber empezado a contar. No: Se sacará de la urna cada sobre, se abrirá y se leerá una a una, sus papeletas, para que al menos dos personas, anoten una cruz al partido votado. Así coincidirá el número total de votos con el total de los que se fueron anotando al votar, número difícil de coincidir. Máxime si alguien hizo trampa. Pues haciendo montones, es muy fácil que alguien, con instrucciones de fraude, sustituya montones con los de su partido antes de contar. 2. Ya que hay numerosos bolsos al lado que no deberían estar. La confianza y desconfianza es una cosa, y hacerlo bien es otra muy diferente. 3. Tras las cortinas se siguen extrayendo y escondiendo todas las papeletas de partidos no deseados, por alguien.