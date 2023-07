Ya procuran hacerlo lo mejor posible

En muchas parroquias he visto que existe un reloj en algún lugar de las paredes o columnas de la iglesia, para que lo vea el celebrante, pero no el público. Es un medio acertado, porque para el predicador es muy difícil saber cuánto tiempo lleva, y no sería lógico que anduviera mirando el reloj.



Debería haber algún técnico de la diócesis que hicieran recorridos por parroquias para juzgar lo que ve y dar algún consejo amable al clero de cada lugar, porque uno mismo no se da mucha cuenta, no es nada fácil. Pero si un amigo le dice al sacerdote “oye que tu homilía daba toda la impresión de no estar preparada, parecía que estabas improvisando”, de algo le serviría.

Y si alguien pudiera decirle al párroco “mire, ese coro es bastante malo, desafinan y las voces no están armonizadas”. O “ese coro cantan bien y gritan mucho, pero no transmiten devoción, no llevan a vivir bien la misa…”. Es difícil que se pudiera instituir una figura así, un corrector de liturgias, pero podría ser muy útil.

Me decía una señora joven “cuando quiero confesar, vengo aquí a misa, porque en mi parroquia no hay forma”. Es indudable que es uno de los motivos por los que hay muchos fieles, de todas las edades, que abarrotan ciertas iglesias, porque aprovechan la misa dominical para acceder a otro sacramento tan importante como el de la penitencia. Y quizá llegan un poco antes para confesarse antes de que empiece la misa, pero si se encuentran una cola larga, no dejarán por eso de confesarse, aunque haya empezado la celebración.

Los párrocos procuran hacerlo lo mejor posible, aun cuando la rutina puede hacer que alguien se despiste, pero los fieles también pueden hacer sugerencias, no solo asistiendo, que no es poco.