El debate político ya es de por sí duro y desabrido entre nosotros, demasiado, como para incluir expresiones de antisemitismo dirigidas contra un líder de un partido.



Este deplorable suceso, el producido por la socialista Amparo Rubiales, debería servir para que las fuerzas políticas exigieran a sus representantes evitar cualquier tipo de insulto, más aún aquellos que implican un desprecio intolerable a la tradición cultural, étnica o religiosa de cualquier persona.

Una democracia no se mide sólo por los procedimientos que la acompañan sino sobre todo por el respeto efectivo a la dignidad de toda persona. Además, ya es hora de que el adversario político no sea en ningún caso demonizado. Eso es lo que conquistamos en nuestra Transición y no debemos permitirnos el lujo de perderlo.