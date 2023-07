¿Cuáles son las alternativas de desinfección y mejora de calidad de aire? Ducto Limpio

Encontrar una forma de desinfección para mejorar la calidad del aire interior y eliminar los microorganismos patógenos que causan serios problemas de salud no es fácil, ya que se requiere emplear productos y técnicas que combatan estos microorganismos, pero que sean inocuos para las personas y mascotas.

El objetivo de Ducto Limpio es aplicar técnicas de última generación para lograr una purificación del aire, reduciendo hasta en un 96 % los agentes patógenos que causan enfermedades transmitidas por el aire, de modo que se garantice un entorno más seguro.

La importancia de la purificación del aire en interiores El aire de un espacio cerrado puede estar contaminado y ser nocivo para la salud, el problema más grave es que a simple vista no se detecta la contaminación, pero hay factores que pueden señalar la presencia de esporas, entre ellas la humedad y el polvo.

Un aire de mala calidad incrementa el contagio de enfermedades patógenas que ponen en riesgo la salud, pudiendo incrementar la aparición de estados gripales, alergias, influenzas, conjuntivitis, bronquitis o neumonías.

Mantener un control de la limpieza del aire interior, a través de la purificación ambiental, evita que las bacterias o virus se concentren y se multipliquen en este tipo de espacios.

Es importante señalar que la calidad del aire interior puede comprometerse por los contaminantes biológicos como la alta circulación de personas en la habitación, presencia de plantas y animales. Así como también el mal aseo y limpieza.

Técnicas de desinfección y purificación para ambientes cerrados Cuando se trata de la purificación de ambientes cerrados, las técnicas que se aplican dependen de la necesidad de desinfección del entorno. Existen diferentes tipos de desinfección, los cuales resultan ser inofensivos para humanos y animales.

Uno de los métodos de desinfección más usados en entornos donde se busca eliminar los agentes contaminantes, es el sistema de purificación ecológica OH, el cual no causa daños a mascotas y seres humanos.

Por otro lado, está la purificación con ozono. El ozono purifica el espacio sin usar productos químicos que dejen residuos; se usa para eliminar virus, hongos y bacterias.

También se emplean técnicas de desinfección en interiores a través de sistemas de purificación UV. Esta es la nueva tendencia en purificación y desinfección de espacios, en la que se aplica la luz ultravioleta para mejorar la calidad del aire interior, eliminando los agentes patógenos hasta un 99,99 %.

Para concluir, es relevante acotar que en espacios cerrados hay mayor posibilidad de exposición a los agentes patógenos, que afectan el buen estado de salud de los individuos.

Por esta razón, es necesario contar con una empresa como Ducto Limpio, la cual ofrece soluciones completas a la calidad de aire interior (CAI), mediante alternativas de desinfección y purificación ambiental electrostática 360°, una de las técnicas más novedosas y efectivas del mercado para procesos de descontaminación.