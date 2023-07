Cómo cuidar las plantas en verano, con Rosistirem

Las altas temperaturas presentes en la época de verano pueden ser perjudiciales en las plantas, especialmente en las de interior. Entre los principales efectos, están la sequía de las plantas y la presencia de plagas o enfermedades típicas de la temporada. Las épocas del año inciden directamente en el cuidado de plantas, por lo que se debe tener en cuenta qué necesidades exigen según la estación.

Rosistirem es una floristería de barrio a domicilio, operativa las 24 horas del día, con un amplio catálogo de ramos y plantas únicas para momentos únicos. No obstante, para que sus plantas se mantengan bonitas, es necesario conocer su correcto cuidado durante el verano.

Cuidados básicos de una planta durante el verano Regar las plantas es uno de los factores esenciales para que sobrevivan a las altas temporadas, ya que el agua suele evaporarse con mayor rapidez. Por lo que se recomienda hacer los riegos a profundidad, de manera que el agua llegue a la raíz de la planta y lentamente, para no encharcar el soporte. También se deben definir horarios de riego: temprano por las mañanas, en el transcurso de la tarde y después de que el sol se ponga.

También las plantas deben protegerse de la exposición directa a los rayos del sol, ya que en época de verano son más fuertes de lo normal, lo que puede provocar quemaduras y deterioros. Por ello, se recomienda ubicarlas en zonas luminosas, pero donde no les dé directamente el sol, o cubrirlas con una tela funcione como un filtro de luz solar.

En esta época, tampoco pueden faltar los nutrientes, ya que necesitan una mayor cantidad para poder florecer, por lo que no debe dejarse de lado el uso de abonos y fertilizantes. Por otra parte, hay que proteger a las plantas de las plagas y enfermedades, porque en esta temporada se ven mayormente afectadas por ellas, por lo que cada mañana se deben revisar las partes de la planta y actuar inmediatamente si se detecta algún daño en sus hojas o tallo.

Otros consejos para el cuidado de plantas Especialistas recomiendan ubicar las macetas de las plantas alejadas de las paredes, porque estas irradian calor al exponerse a altas temperaturas. También se aconseja recubrirlas con una tela de brezo para evitar que absorban el calor mediante sus caras externas.

Si las plantas permanecen expuestas al sol durante varios períodos del día, los expertos recomiendan colocar el tiesto dentro de otro de mayor tamaño; de esta manera, el más grande recibirá los rayos solares más intensos, mientras que el de adentro, el que contiene la planta, estará más protegido.

Por último, se aconseja podar lo más pronto posible las flores y hojas en mal estado, así no se desaprovechará la humedad ni los nutrientes y disminuirá el riesgo de que las demás hojas se vean afectadas.