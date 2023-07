Contratar al doble de Luis Miguel para cualquier celebración

La llegada del verano abre la temporada ideal para la realización de todo tipo de eventos y veladas privadas, familiares y entre amigos. Una costumbre muy habitual es animarlas de una manera original. Además de las agrupaciones musicales, una opción que gana seguidores es la los dobles de artistas.

En España, quien se ha abierto camino en este tipo de eventos es el del showman Guillermo Elías, mejor conocido como Luis Miguel 2. Se trata del doble más parecido al cantante pop nacido en Puerto Rico. Es el único doble reconocido por el propio intérprete de ‘La Incondicional’.

Es como tener al mismo Luis Miguel original Luis Miguel es uno de los símbolos de la música en español desde que irrumpió en esta industria hace ya más de 4 décadas. Ha sido uno de los pocos artistas privilegiados que logró hacer una transición exitosa de artista infantil a cantante adulto. De hecho, su notoriedad se cotizó mucho mejor en su segunda etapa de cantante.

Debido a su protagonismo, desde hace años esta estrella ha contado con decenas de imitadores que han tratado de capitalizar con su imagen y talento. Sin embargo, ninguno ha llegado tan lejos como Guillermo Elías. Su performance del popular ‘Luismi’ es asombrosa, no solo por su extraordinario parecido físico.

La similitud también es apreciable en su talento vocal. Luis Miguel 2 ha ganado notoriedad desde hace varios años desde su natal Argentina. Su éxito y aceptación ha sido tal que ha llegado a realizar hasta 6 shows en una sola noche. Antes de eso, vendía toldos en el negocio de su padre.

La contratación ideal para este verano Aunque Luis Miguel 2 tiene ya 20 años con su exitosa carrera como doble, sigue siendo un showman muy accesible. Los interesados en tenerlo en su evento, solo tienen que visitar su sitio web oficial y llenar un sencillo formulario con los datos de contacto. En un lapso muy breve, el equipo de Guillermo Elías se pondrá en contacto para afinar los detalles.

Guillermo Elías explica que su show siempre se está renovando para mantenerlo original, divertido y a la vez romántico. Siempre tiene una entrada sorpresa para agasajar a los homenajeados y sus invitados. Las presentaciones se extienden por 45 minutos en los que el doble de Luis Miguel se pasea por las mejores canciones del repertorio del cantante.

La presentación incluye melodías rancheras, boleros y temas bailables como ‘Será que no me amas’ o ‘Cuando calienta el sol’. Guillermo Elías destaca sus presentaciones en matrimonios, que cuentan con 2 partes: una romántica y otra de diversión. La primera está dedicada a los novios o a la novia y se ameniza con un repertorio de canciones románticas. En la segunda etapa se incorpora a toda la audiencia con una coreografía de los temas más bailados del artista.