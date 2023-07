Prados Moros y sus ideas de regalos y detalles para los invitados a bodas

Durante los últimos años, tanto en bodas como eventos, se tiene la costumbre de sorprender a los invitados con algún detalle o regalo que puedan llevarse a modo de recordatorio o con alguna sorpresa durante el propio evento que haga más agradable la estancia de los asistentes.

En este contexto, la finca Prados Moros, destacada por la realización de bodas en un entorno campestre y natural entre Guadarrama y El Escorial, presenta una serie de ideas de regalos y detalles para invitados, como tarjetas con dedicatoria, botellas de vino, etc., con el fin de exaltar dichas redes de apoyo.

Clásicos y tendencias A 30 minutos de Madrid y en plena Sierra, la finca Prados Moros cuenta con espacios acristalados, embarcadero, lago en medio de paisajes silvestres, zonas ajardinadas estilo inglés, cocina de producción y salones para cóctel, donde las ideas de regalos y detalles para invitados hacen juego con la esencia campestre y pueden ser usadas en contextos diferentes.

Entre los que más ha llamado la atención, están los protectores de tacón para que las mujeres puedan disfrutar del cóctel en el jardín, evitando hundirse. También, los zapatos de cambio son ideales para la discoteca. En Prados Moros ponen el puesto de "Ponte Cómoda", un rincón ideal para dejar los tacones y bailar toda la noche

Otro detalle para poner en las mesas de la boda son las mini botellas de champán para que los invitados puedan brindar y además, pueden ser utilizadas posteriormente como macetas, accesorios decorativos en los hogares, dispensadores de jabones en los baños, etc. También han tomado mayor fuerza las plantas suculentas que necesitan pocos cuidados, y que pueden ser un recuerdo duradero. A este regalo, se le suman las semillas de flores para hacer cultivos propios.

Del mismo modo, los kits de amenities son un detalle que agradecen los asistentes. Tanto hombres como mujeres tienen a su disposición desodorante, perfume, imperdibles, lacas, etc.

Entre tanto, los marcadores de copas son la forma más divertida de agregar figuras y accesorios alrededor del tallo, para que cada asistente recuerde cuál es la suya y evite el intercambio de bebidas con otras personas.

Habitualmente están en tendencia los detalles como llaveros de madera con nombre, posavasos con la fecha de la boda y nombre de los novios, tarjetas de agradecimiento personalizadas para cada invitado, dulces y chocolates, para bodas más tradicionales.

Sorpresas durante el evento La finca Prados Moros tiene dispuestos espacios con elementos innovadores que suelen conmover a los acompañantes. Uno de estos es el rincón Cigar Bar, diseñado para que los fumadores disfruten en la barra libre sin ninguna restricción.

Igualmente, está la Jungle Hour en la discoteca del invernadero, con decoración de animales, luces y palos led para una hora de celebración diferente.

En general, el equipo de especialistas en eventos de Prados Moros acompaña y asesora a los anfitriones en la materialización de sus ideas, desde la temática, la música y la gastronomía, hasta los obsequios más acordes para los invitados.