Empezar de cero y evitar la quiebra de pymes y autónomos, con AyF Asesores

Cuando los trabajadores autónomos y las pymes tienen problemas económicos, suelen recurrir a entidades financieras que, lejos de ayudar, provocan un aumento desproporcionado en sus deudas.

Esta situación no solamente genera elevados niveles de estrés en los deudores, sino que también agudiza su estabilidad económica, provocando, en la mayoría de las ocasiones, el cierre de los emprendimientos y el embargo de pertenencias personales como propiedades y otros objetos de valor.

Con el objetivo de reducir el impacto de estos conflictos, surge la ley de Segunda Oportunidad. Desde el despacho de abogados AyF Asesores, cuentan con un equipo de profesionales especializados en este proyecto de ley.

Qué es la ley de Segunda Oportunidad y cuáles son los requisitos para poder aplicar La ley de Segunda Oportunidad nace de una directiva de la Unión Europea que afirma que los ingresos de cualquier ciudadano perteneciente a dicha comunidad deben ser utilizados primero para vivir y no para pagar deudas de forma constante, sosteniendo que no existe libertad posible si no se otorgan alternativas que permitan reducir la cantidad adeudada sin costes extras o intereses exorbitantes.

Este mecanismo establece una serie de requisitos que las personas en situación de quiebra deben cumplir de forma obligatoria para poder acceder. Se trata de seis condicionantes; el deudor debe actuar de buena fé; no puede tener antecedentes penales por delitos económicos, contra el patrimonio o contra las administraciones públicas; no puede contar con un procedimiento anterior de ley de Segundad Oportunidad en los últimos 10 años; las deudas deben afectar, al menos, a dos deudores y la suma a pagar no debe superar los 5 millones de euros. Además, con la nueva reforma ha entrado en vigor en 26 de septiembre de 2022, para aplicar a la ley de Segunda Oportunidad, ya no es necesario el requisito anterior, que tenía que ver con la demanda de empleo y el hecho de haber rechazado un puesto de trabajo acorde a sus cualidades.

Los pasos a seguir para poder refinanciar deudas a través de la ley de Segunda Oportunidad Si el objetivo de una persona es refinanciar su deuda mediante la ley de Segunda Oportunidad, lo primero que tiene que hacer es contratar un despacho de abogados especialista en la materia, siendo AyF Asesores uno de los más recomendados en España.

Desde este bufete de profesionales con experiencia, se encargan de preparar la documentación necesaria y brindar asesoramiento durante todo el proceso. Entre las tareas que realizan destaca la realización de un resumen completo del estado de situación del cliente y el listado de deudas donde se incluyen los acreedores, personas de contacto, teléfonos y correos electrónicos.

Una vez que se logran reunir toda la documentación del expediente, el despacho procede a redactar la demanda que será presentada en el juzgado para iniciar el procedimiento judicial de adhesión a la ley de Segunda Oportunidad. El proceso suele durar de seis meses a un año.

La ley de Segunda Oportunidad ofrece soluciones ante situaciones conflictivas en las que el deudor no observa una salida. Gracias a esta ley de carácter social, se logran cancelar las deudas por orden judicial si el banco se niega a establecer un proceso de refinanciación.