AleaSoft: el apetito inversor en energías renovables se mantiene pese a la caída de los precios

Los expertos coinciden en que el apetito para invertir en energías renovables no ha decaído con la bajada de los precios en los mercados de electricidad y que los proyectos full merchant continúan siendo atractivos. La rebaja de las previsiones de precios de largo plazo por parte de algunos proveedores está afectando a la TIR de los proyectos. Actualmente, las previsiones de curvas de precios de largo plazo de AleaSoft Energy Forecasting son la que proporcionan una mayor TIR a los proyectos renovables El jueves 13 de julio tuvo lugar la edición número 35 de la serie de webinars mensuales organizados por AleaSoft Energy Forecasting y AleaGreen, que contó con la participación de Banco Sabadell, Ecoener y el fondo de inversiones Ben Oldman. Durante la mesa de análisis del webinar se analizó la situación actual de la financiación de proyectos de energías renovables en España. La grabación del evento se puede solicitar en el sitio web de AleaSoft Energy Forecasting.

El apetito inversor: merchant vs PPA

Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft Energy Forecasting, comentó, para abrir el debate, que percibía un cierto nerviosismo entre los desarrolladores y financiadores de energías renovables por la caída de los precios en los mercados de electricidad y por la brusca rebaja de las previsiones de precios de largo plazo que algunos proveedores han hecho.

Roger Font, Director de Project Finance Energy en Banco Sabadell, explicó que en su entidad continúan financiando tanto proyectos full merchant (proyectos expuestos completamente a los precios del mercado de electricidad), como proyectos con un PPA (Power Purchase Agreement, un contrato bilateral de compra de energía a largo plazo), como proyectos con feed-in tariff. Roger Font coincidió con Antonio Delgado Rigal en que, con la bajada de precios y de las previsiones de algunos proveedores, el desarrollo de nuevos proyectos renovables se desaceleró, pero ven que el apetito inversor en energías renovables continúa y que de hecho está creciendo.

Según Roger Font, Banco Sabadell continúa con ganas de financiar tanto proyectos con PPA como proyectos full merchant. Tradicionalmente, el número de proyectos full merchant financiados siempre ha sido menor que los proyectos que disponían de un PPA, pero eso era consecuencia de que les llegaban menos proyectos de esa tipología. Pero el año pasado, 2022, los precios extraordinariamente altos que se vieron en los mercados propiciaron que la mitad de los proyectos que llegaron fueran proyectos full merchant. Si bien los retrasos en las tramitaciones de permisos hicieron que no pudieran llegar a financiarlos todos. Este año, con la bajada de los precios del mercado, el interés para proyectos con PPA ha vuelto a crecer.

El objetivo de las entidades financieras es que se pueda retornar la deuda del proyecto. Si las previsiones de precios cambian, normalmente las condiciones de la financiación se pueden acomodar a las nuevas perspectivas. Lo más problemático para el sponsor del proyecto es el impacto que un cambio en las previsiones de precios puede tener en la TIR (Tasa Interna de Retorno) del proyecto y que afectará al retorno de la inversión.

Para Josep Montañés, Corporate General Manager en Ecoener, a la hora de buscar financiación, la calidad de un proyecto renovable no depende tanto de si es un proyecto merchant o PPA, si no del recurso renovable del que disponga la ubicación y de la expectativa de precios a recibir. Desde su compañía continúan observando mucho interés en financiar tanto proyectos con PPA como proyectos full merchant y ven que el mercado de opciones de financiación es suficientemente amplio para encontrar el financiador que más encaje en cada proyecto.

Sobre el mercado de PPA, ven que actualmente tiene poca profundidad y eso presiona los precios a la baja, ya que los offtakers aprovechan la necesidad de algunos proyectos que sin un PPA no pueden obtener financiación. La estructura de precios de los PPA también está cambiando. Si bien hace años la estructura más común era pay-as-produced, ahora la mayor parte de la demanda es para PPA de carga base, por lo que empiezan a tener mucha relevancia aspectos como la hibridación de la producción renovable con almacenamiento en baterías, para adaptar la producción al perfil deseado.

El webinar también contó con la participación de Jorge De Miguel, Managing Director en Ben Oldman, que explicó que, conjuntamente con el BEI (Banco Europeo de Inversiones) diseñaron un vehículo para la financiación de plantas full merchant de energías renovables, fundamentalmente eólica y solar fotovoltaica. El objetivo es facilitar la financiación de proyectos full merchant con estructuras muy flexibles que se puedan adaptar a la volatilidad de los precios de los mercados de electricidad.

Según Jorge De Miguel, ellos entienden el PPA como un elemento más dentro de la estrategia del desarrollador del proyecto, y no que sea un requerimiento para obtener financiación, porque eso limita mucho la capacidad de desarrollo de nuevas plantas.

Opina Jorge De Miguel que las estrategias merchant, si cuentan con una financiación suficientemente flexible y adaptada, pueden ser una opción muy adecuada, al menos para poner en marcha las plantas. Una vez la planta esté funcionando, es decisión del sponsor qué estrategia de explotación llevar a cabo, ya sea mantenerse full merchant o cerrar un PPA o combinar distintas estrategias de cobertura que pueden ser muy complejas combinando caps y floors en distintos horizontes y rangos temporales.

Según su experiencia, sigue existiendo mucho interés para invertir en energías renovables a largo plazo y con distintas estrategias.

Las inversiones en renovables son rentables

Antonio Delgado Rigal explicó cómo la metodología de previsión Alea modeliza los precios de mercado como un proceso estocástico con una variabilidad y un valor esperado que es un precio de equilibrio del mercado. En la previsión que se hizo en 2010 se puede observar cómo los precios van oscilando, pero siempre alrededor del precio de equilibrio que marca la previsión de precios de largo plazo. Según Antonio Delgado Rigal, en el futuro habrá años con precios altos y años con precios bajos, pero en el largo plazo, los proyectos de energías renovables van a ser rentables.

En cuanto a las previsiones de largo plazo, Antonio Delgado Rigal comentó que, actualmente, las previsiones de curvas de precios de AleaSoft Energy Forecasting proporcionan una mayor TIR que la de otros proveedores y permiten levantar más deuda en el proyecto. Esta situación se ha dado porque las previsiones de AleaSoft Energy Forecasting se mantuvieron coherentes para el largo plazo durante los momentos de la crisis de precios de la energía de 2022, de manera que ahora que los precios de los mercados de electricidad han caído, las previsiones de AleaSoft Energy Forecasting se han mantenido estables, mientras que el resto de los proveedores han tenido que rebajar sus expectativas de precios.

Jorge De Miguel explicó que, para el fondo de inversión que representa, es muy importante entender cómo se construyen las previsiones y que éstas representen una visión clara del futuro del sector energético y que, por consiguiente, sean muy estables en el largo plazo. En el fondo Ben Oldman, como proveedor de deuda, al analizar un proyecto se sitúan en las zonas probabilísticas donde la probabilidad de equivocarse sea muy baja. Esto contrasta con la posición del sponsor del proyecto que debe buscar las situaciones que les proporcionen la mayor TIR a los inversores.

Según Jorge De Miguel, los altos precios durante 2022 generaron la sensación de que se podían financiar proyectos merchant con un apalancamiento muy alto, pero que, con la bajada de los precios, los niveles de apalancamiento para estos proyectos han disminuido.

