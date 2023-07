D- Uñas se asocia con Franquicias Que Crecen para expandir la marca en Estados Unidos

La franquicia D-Uñas apuesta por la consultora para desembarcar en Florida. Franquicias Que Crecen tiene una dilatada experiencia en gestionar este mercado con otras marcas como No Mames Wey y La Birra Bar D-Uñas, la franquicia ecobeauty especializada en manicuras y pedicuras vuelve a confiar en Franquicias Que Crecen, la mayor consultora en comercialización y desarrollo de franquicias, como su socio estratégico para llevar adelante su expansión a nivel internacional. En concreto, la marca busca posicionarse en Estados Unidos, concretamente en el estado de Florida.

Franquicias Que Crecen ya tiene una dilatada experiencia en este mercado gracias al posicionamiento de otras marcas con las que opera como La Birra Bar y No Mames Wey.

Actualmente, la consultora ya está trabajando con D-Uñas en la expansión de sus tiendas en Argentina, ahora el objetivo es seguir haciendo crecer la marca en Estados Unidos.

Gabriel Belossi, Socio-Fundador de Franquicias Que Crecen España, asegura que "la trayectoria de D-Uñas ha sido impresionante en los últimos 15 años. Ya hemos trabajado con ellos en Buenos Aires y agradecemos mucho que hayan vuelto a confiar en nosotros para expandir su marca en Estados Unidos. Florida, nos parece fundamental en el crecimiento de la compañía, es la puerta de entrada perfecta para seguir creciendo en un mercado muy competitivo pero que ofrece grandes oportunidades".

D-Uñas se fundó hace 17 años en Málaga y actualmente está presente en 10 países, con más de 200 salones en todo el mundo. Mery Oaknin y Sandra Benzaquen son las socias fundadoras de la marca y son además unas apasionadas en el sector de la belleza. Tras probar con éxito el modelo de negocio que habían creado en centros propios, comenzaron su andadura abriendo franquicias un año en 2006. En 2011 iniciaron la expansión internacional abriendo primero el mercado de México, también están presentes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá y Perú. Mery Oaknin, socia fundadora y actual CEO de la compañía asegura que 2023, la marca está experimentando un ritmo de crecimiento cercano al 25%. "Los planes son continuar expandiéndonos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En el caso de Estados Unidos hemos apostado por un compañero de viaje con una larga trayectoria en el mercado latinoamericano como es Franquicias que Crecen, pero con el que ya hemos trabajado con anterioridad. Estamos convencidos que está unión hará que D-Uñas sea reconocida por todo el estado de Florida".

Sobre Franquicias Que Crecen

Franquicias Que Crecen es la consultora líder en Iberoamérica con una trayectoria de más de 20 años de experiencia en comercialización y desarrollo de franquicias. Con presencia en Argentina, México, Ecuador y España, en Franquicias Que Crecen asesoran a las marcas construyendo cadenas de franquicias. Actualmente representan a marcas como No Mames Wey, Mostaza, La Birra Bar, Tostado, Ferreti o Tio Bigotes

https://franquiciasquecrecen.com/es/