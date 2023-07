Beneficios dieta keto para lipedema, con Vitaltrain

Aumentar de peso en zonas localizadas como brazos o piernas puede ser un síntoma claro del lipedema. Esta enfermedad afecta, en su mayoría, a mujeres que pasan por cambios hormonales, como la pubertad, embarazo o menopausia.

Existen formas de identificar sus síntomas y reducir la acumulación de grasa. En este sentido, los especialistas de Vitaltrain explican los beneficios dieta keto para lipedema. A través de una guía estructurada, establecen un plan de alimentación personalizado de cuatro semanas.

Dieta keto: la solución al lipedema Presentar inflamación repentina en las extremidades no es solo un problema de ingesta inadecuada, sino que puede ser el inicio de una enfermedad conocida como lipedema, la cual se refiere a la acumulación excesiva de tejido graso debajo de la piel.

El primer síntoma es una extraña sensación de pesadez y tensión en las extremidades. Cuando estas se palpan, presentan un cuerpo extraño que crece con el paso de los días. Si esta enfermedad no se trata a tiempo, los nódulos comienzan a crecer, deformando la superficie de la piel. A su vez, aparecen hematomas, se aumenta de peso y se padece dolor por el contacto.

Tras diagnosticar el lipedema, el paciente debe cambiar completamente sus hábitos, comenzando con la alimentación.

Iniciar un plan alimenticio cetogénico o keto con intervalos espaciados reduce los hidratos de carbono, haciendo que el sistema tome como principal fuente de energía, la grasa.

La ingesta se caracteriza por platos que contienen menos de 30 g de carbohidratos, logrando así reducir los niveles de glucosa y movilizando las grasas.

Beneficios dieta keto para lipedema Con la alimentación keto se puede perder peso de forma eficiente, así como quemar grasa sin perder músculo y reducir las inflamaciones. Elementos fundamentales para personas con lipedema.

Al usar las grasas como fuente de energía se disminuye su acumulación, tanto en el tejido adiposo subcutáneo, como en el resto del cuerpo. Asimismo, se reduce la pesadez y dolor en las zonas afectadas, a la vez que ayuda a eliminar los edemas.

El plan de alimentación keto que ofrece Vitaltrain está acompañado con ayuno intermitente y prolongado. Esta se refiere a una rutina en la que no se consumen alimentos en un periodo determinado, el mínimo es de 12 horas. El intermitente se refiere a un ayuno de 16 horas, mientras que el prolongado comprende desde las 24, 48 o 72. Aunque parece un número elevado, acompañado con una dieta keto rica en proteína y nutrientes, se pueden obtener buenos resultados.

Es importante mencionar que este tipo de planes alimenticios se deben realizar de manera personalizada por un experto. Para obtener una valoración nutricional inicial y sin costes, Vitaltrain cuenta con una plataforma digital donde ofrecen su servicio completamente online.