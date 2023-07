Vanguardia en la selección de personal tecnológico, iTalenters

El crecimiento sostenible de las empresas dedicadas al área tecnológica depende, en gran parte, de la calidad de su personal. Contratar por las vías de entrevistas tradicionales, o a través de la selección de manera automatizada, son acciones que colapsan los equipos de recursos humanos y requieren una gran inversión de tiempo, con altas probabilidades de rotación. Desde Barcelona, España, la empresa iTalenters ofrece sus servicios de selección de talento técnico alrededor del mundo, mediante un modelo alineado con el uso de inteligencia artificial (IA), agilizando así los procesos de reclutamiento IT para encontrar a los mejores perfiles tecnológicos.

El mejor talento, en tiempo récord iTalenters fue fundada por dos expertas en selección de personal IT, Claudia Perarnau y Patricia Pitarch, quien crearon un equipo de jóvenes profesionales que hace funcionar a la empresa como la mejor aliada de los departamentos corporativos de selección de personal. “Nuestro equipo hace más de 45 entrevistas cada día de candidatos para ser presentados a clientes de todos los sectores. Solo cobramos si nuestros clientes tienen resultados, por lo que nuestro encaje está en ser el partner más seguro y rápido para escalar la selección de perfiles IT”, comenta la líder.

Los clientes de iTalenters son empresas internacionales que encargan a esta consultora los perfiles de profesionales tecnológicos que necesitan, bien sea para reemplazar su fuga de talento o, para empresas en crecimiento, con el fin de contratar personal acorde con sus metas y objetivos.

El hecho de que la agencia se especialice en reclutamiento IT para empresas le da la ventaja de ser muy experta en la selección de perfiles tecnológicos, con una cifra de contratación de 87 % de los candidatos presentados. Además, la asesora ofrece varios meses de garantía para que su cliente determine si el nuevo empleado encaja en el perfil que solicitó, y si esto no sucede, la consultora lo reemplazará de forma gratuita. A día de hoy, únicamente han aplicado la garantía en el 2 % de los candidatos contratados por sus clientes, hecho que denota eficacia y calidad.

La IA como compañera de viaje El tsunami tecnológico que se está viviendo con la Inteligencia Artificial está llamando la atención de muchas empresas. La agencia iTalenters lidera esta práctica con la inclusión de IAs generativas en sus procesos, desde la creación de ofertas de empleo hasta el diseño de sus creatividades, sin olvidar modelos de aprendizaje supervisados para facilitar al equipo el match de candidatos y proyectos.

Determinar si un candidato encaja con un proyecto empresarial es ahora más fiable y rápido, si bien es cierto que, si se busca un enfoque de máxima calidad dando una experiencia completa tanto al candidato como al cliente, las personas son imprescindibles. El encaje por cultura y valores, entender el gap entre la expectativa del candidato y el proyecto y proponer soluciones proactivamente, resulta exitoso únicamente cuando un miembro lidera la tarea.

Especialización y estratégia Al contactar a iTalenters, se iniciará un proceso de búsqueda y selección de candidatos diseñado a medida, que en tan solo una semana y media proporcionará candidatos validados y comprometidos con el proyecto. El método utilizado en esta compañía se basa en reservar siempre capacidad del equipo para actuar de forma inmediata, activar los sistemas que muestran los mejores perfiles, tanto en el área técnica, como en sus competencias integrales y, por último, entender a un nivel muy profundo la tecnología actual.

Por su parte, los llamados techies o profesionales en tecnología tienen las puertas abiertas en iTalenters para optar por un buen trabajo. Allí, el equipo estudiará a cada uno de sus postulados para que conecten con sus trabajos ideales, y les hará recomendaciones sobre su candidatura y proyectos vigentes, la presentación de su CV, cómo desenvolverse en una entrevista, y mucho más.

La calidad del nuevo concepto de headhunting IT de iTalenters ha sido reconocida por grandes corporaciones en el ámbito mundial, que dieron un paso adelante al superar procesos desgastantes de selección de personal y hoy encaran el futuro con mayores resultados y eficiencia.