Art Space by Ladrón de Guevara, arte en femenino, el nuevo y atractivo proyecto de arte en Lanzarote

Lanzarote Art Gallery anunció el lanzamiento de su espacio artístico denominado Art Space by Ladrón de Guevara, su nueva sala para artistas locales e internacionales, de Arte en femenino. Ubicada en el corazón de una de las principales Islas Canarias, la galería expone una amplia variedad de obras y expresiones del arte contemporáneo.

Lenguajes artísticos como pinturas, esculturas y fotografías están representados en esta sala, que también tiene una intensa agenda de eventos durante todo el año. María Ladrón de Guevara, uno de los socios de Lanzarote Art Gallery, señala que este calendario de actividades está compuesto por exposiciones regulares, presentaciones y tertulias.

Lo mejor de los artistas más destacados en la actualidad María Ladrón de Guevara asegura que el enfoque de Art Space es atender las necesidades de todas las personas vinculadas al movimiento artístico. No importa si es un experimentado coleccionista de arte, inversionista o un aficionado interesado en la escena artística local. Para todos habrá temas y actividades de su interés.

La nueva galería ofrece una interesante variedad de expresiones artísticas, obras y también de autores. Actualmente, tienen en su colección los últimos trabajos de Teresa Lapayese y las nuevas pinturas de Pilar Sagarra Moor. Asimismo, se pueden apreciar las propuestas de las artistas Marite Crespo, Marina Speer, Maite Perdices, Elena Markevich y Mar Alcón.

Dentro de la colección de la galería también figuran obras de Ale Feijó, Alicia Rodriguez Riquero, Sandra Bastida, Ana Lorena Núñez, Mónica Andrés Álvarez y Stella Maris Tessitore.

Art Space by Ladrón de Guevara aspira convertirse en un lugar de visita obligada para todos los que lleguen a la isla de Lanzarote.

Un equipo profesional detrás de este nuevo proyecto El portavoz de Lanzarote Art Gallery dice que Art Space by Ladrón de Guevara es el resultado de un arduo trabajo de un equipo profesional. Se trata de un grupo de expertos y apasionados por el arte contemporáneo que siempre ha buscado crear experiencias nuevas y únicas con estas expresiones.

Por esa razón, dice María Ladrón de Guevara, han aprovechado un impresionante entorno para combinarlo con eventos y una variada colección de obras en las corrientes contemporáneas. Con esta propuesta innovadora buscan despertar el interés en personas de todas las edades y procedencias, aprovechando el carácter universal del lenguaje artístico.

Con Art Space by Ladrón de Guevara mantienen la filosofía que por años han posicionado en Lanzarote Art Gallery. Consiste en ganarse la confianza de artistas y seguidores del arte mediante un trabajo profesional y transparente. Gracias a su experiencia, se pueden encargar de cada etapa en los proyectos, desde la concepción de cada exposición hasta su representación y promoción.