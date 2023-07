Adquirir un pack de mesas y sillas de comedor en Relax Outlet Valencia

Las personas son muy rigurosas a la hora de comprar en un outlet. Esto es generado por la incertidumbre de sí el producto posee una calidad que no sea la deseada, o que posean defectos que hagan que sus precios sean más bajos. Si bien existen estos casos, en Relax Outlet Valencia, outlet de muebles online, el trabajo se basa en exhibir lo mejor al cliente.

En este outlet, los clientes se encontrarán con uno de los mejores catálogos de muebles online, con calidad certificada y a precios únicos. Además, existen piezas que se venden en conjunto como el pack mesas y sillas de comedor, para que los muebles hagan juego sin tener que comprar uno por uno.

Un pack de mesas y sillas de comedor único en el mercado La idea de vender packs surge por la intención de Relax Outlet Valencia de ofrecerle a los clientes una selección de muebles que en primer lugar combinen entre sí y que, además, puedan conseguirlos por un mejor precio del que lo conseguirían comprándolos por separado. Y este pack de mesas y sillas de comedor no es la excepción.

Este conjunto de muebles lo componen 6 sillas más una mesa de cristal. Por el lado de las sillas, estas son tapizadas con tela gris y tienen unas dimensiones de 98 cm de alto, 41 cm de ancho y 52 de fondo. Con respecto a la mesa de cristal, esta es fija y tiene unas dimensiones de 140 cm de largo, 80 de ancho y 75 de alto.

El corte elegante de las sillas y la mesa se sustenta también en su calidad de primera línea. Además, los clientes podrán elegir el color (entre blanco y negro), tanto de las patas de la mesa como de las sillas, que además están fabricadas con una plataforma metálica. Con un descuento del 15 %, el precio de 269,90 euros por un set de 7 piezas de alta calidad hace que sea una opción única en el mercado.

Aquí están algunos de los paquetes de mesas de comedor y sillas disponibles:

Pack de 6 sillas grises más mesa de cristal mármol por 299,99 €: este pack incluye 6 sillas grises con patas metálicas negras y una mesa con patas de tubo negro y superficie de cristal con diseño de mármol. El envío a pie de calle está incluido para toda la península ibérica y el tiempo de entrega estimado es de 5 a 10 días.

Pack de 4 sillas marengo más mesa de cristal por 310,00 €: este pack incluye 4 sillas tapizadas en jarama marengo con patas cromadas y una mesa de cristal con patas cromadas.

Pack de 6 sillas grises más mesa de cristal por 249,99 €: este pack incluye 6 sillas grises con patas metálicas y una mesa con patas de acero en forma de tubo y superficie de cristal.

Pack de 6 sillas beige más mesa de cristal por 299,99 €: este pack incluye 6 sillas tapizadas en beige con patas cromadas y una mesa con patas metálicas y superficie de cristal.

Beneficios y servicios exclusivos en Relax Outlet Valencia Los precios y calidad de productos no son los únicos factores que caracterizan a Relax Outlet Valencia. Sus principios también se basan en otorgar un servicio en el que los clientes no tengan ningún problema con los muebles. Inherentemente de la compra, todos los envíos se realizan en un plazo de 3 a 7 días, y su rango de alcance es toda la península ibérica.

Además de esto, la tienda Relaxoutletvalencia trabaja con Sequra, lo que permite financiar hasta en 3 meses sin coste alguno nuestra compra o entre 4 y 12 meses desde 15,91 euros cada cuota.

En el caso del pack mesas y sillas de comedor o cualquier otro artículo, el personal está a disposición para ensamblarlo o también si se necesita trasladar los muebles dentro del domicilio, así el cliente no tiene que hacer esfuerzo alguno. Además, la adquisición de un mueble dará una participación al comprador directamente en el sorteo del mes, en el que con el número de pedido tienen la oportunidad de ganar un producto de más de 100 euros.

La calidad es un factor innegociable, pero el coste es una variante a tener en cuenta. Resolviendo ese problema, Relax Outlet Valencia vende sillones, sofás, colchones, mesas, sillas, muebles de televisión y muchos tipos de muebles de calidad más a un precio único.