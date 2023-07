Cordero Informáticos cuenta con una centralita virtual que facilita el traspaso y la recepción de información

El uso de sistemas de comunicación eficiente es fundamental para todo tipo de empresas. Estos permiten enviar información de manera acertada, evitando la interrupción.

Entre las diferentes opciones disponibles en el mercado, la centralita virtual de Cordero Informáticos es un sistema que facilita el traspaso y la recepción de información en empresas de diversos sectores.

Con la constante evolución de la tecnología, ahora las centralitas son más eficientes y permiten la posibilidad de conectarse a equipos inteligentes.

Hoy en día, es clave el uso de una comunicación adecuada a las exigencias de cada compañía, ya que este es el factor que determina el éxito y fracaso de la administración.

Mejorar la comunicación empresarial con centralita virtual En el manejo de una empresa, los sistemas de comunicación convencionales presentan grandes fallos, porque tener una línea destinada a la comunicación externa o un correo empresarial interno no facilita el envío y recepción de la información. Por esta razón, empresas como Cordero Informáticos desarrollaron redes de comunicación eficientes para simplificar la ardua tarea de comunicación.

En este sentido, una centralita virtual es un sistema de telefonía general que se implanta en el entorno de la comunicación empresarial. Al ser general, quiere decir que simplifica la comunicación interna entre empleados y la dirección, así como con los proveedores y, por supuesto, con los clientes o usuarios.

Lo que hace este sistema es usar las redes de datos por medio de servidores inteligentes para facilitar la comunicación por voz, mensajería y envío de documentos. También conocida como telefonía IP, requiere pocas instalaciones; solo necesita conexión a una red de internet, terminal telefónico SIP y el equipo de comunicación, que puede ser una PC o tablet.

Centralita virtual de Cordero Informáticos, ventajas del sistema Son muchas las razones por las que se recomienda instalar este tipo de redes especializadas. Comenzando con la disponibilidad inmediata para la comunicación y la simplificación de infraestructura que no requiere la compra de equipos nuevos. Lo que supone un ahorro de costes significativos; además que el pago de las cuotas se establece por uso y no requiere inversión inicial. Otro de sus beneficios es que el cliente solo debe instalar el software o terminal IP a la PC para comenzar a utilizarlo.

Teniendo en cuenta el crecimiento de las empresas, esta centralita virtual por Cordero Informáticos es escalable, esto quiere decir que se puede instalar en pocos equipos e ir incorporando, conforme a las necesidades de la misma. En general, la centralita virtual es una solución completa a las necesidades de la comunicación actual. Es por ello que en Cordero Informáticos se han enfocado en desarrollar un sistema que responda a las necesidades de las redes empresariales. En su plataforma digital, se pueden conocer más detalles sobre la tecnología y solicitar información personalizada.