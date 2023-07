30 años de logros en Academia Integral

La formación educativa es una herramienta cada vez más importante dentro del ámbito laboral, ya que a través de ella los empleados tienen la oportunidad de adquirir nuevas ideas y conocimientos.

En España, uno de los centros de enseñanza pioneros en la formación profesional es Academia Integral, el cual se dedica a dictar cursos gratis online y a distancia para trabajadores y desempleados.

Esta academia, que se encuentra homologada por la Consejería de Educación y por la Junta de Andalucía, cumple 30 años de trayectoria en este 2023. Este centro cuenta con formación bonificada, convenios educativos, becas, certificados y promociones para desempleados.

Academia Integral cumple 30 años acompañando a estudiantes y pymes en su desarrollo profesional Ante un escenario donde la formación educativa y profesional resulta cada vez más esencial, los sitios como Academia Integral no pierden vigencia pese a las grandes transformaciones de los últimos años en términos de innovación y tecnología.

Desde esta academia, cuentan con un portal de formación que contiene una amplia gama de cursos online para trabajadores en los que se puede aprender sobre alimentación, hostelería, medioambiente, educación, idiomas, informática, sanidad, prevención de riesgos, deportes, arquitectura y servicios a la comunidad.

Durante estos 30 años de trayectoria, la compañía ha podido sostener su lema principal; una buena formación es la clave del éxito para conseguir un trabajo estable.

Tras iniciar su camino impartiendo clases de apoyo a universitarios por un período de 10 años y compaginar estas clases con las oposiciones, Academia Integral pasa a dictar cursos de la Junta de Andalucía hasta 2010, año en el que decide comenzar a dar cursos gratuitos online para trabajadores de empresas privadas hasta la actualidad.

Fortalecer el desempeño profesional de estudiantes y pymes Los 30 años de trayectoria de Academia Integral no son una casualidad, sino que existen varios factores que explican su permanencia más allá del paso del tiempo, siendo la formación bonificada y los convenios colectivos dos de los más importantes.

Con la formación bonificada, los cursos en esta academia online no tienen coste para el trabajador y tampoco para la empresa. Esto es posible gracias a FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo), el cual permite actualizar y mejorar sus competencias profesionales. Además, los alumnos obtienen un diploma avalado por Academia Integral, Instituto Tecnológico de Madrid.

Academia Integral cumple 30 años al servicio de la comunidad estudiantil y empresarial. Los cursos de esta academia online se han ganado un lugar en la sociedad actual por aportar experiencia, fiabilidad y profesionalismo.