El incontestable libro que desmonta un fraude milenario, 'Así habló Jesucristo'

Editorial Caligrama pone en el mercado un libro que algunos llamarán subversivo… y otros, una herramienta para hacer caer una venda de los ojos.

Todos conocen la emblemática figura de Jesús de Nazaret y la enorme influencia de su mensaje a lo largo de más de veinte siglos, pero ¿hasta qué punto se está seguro de que ese mensaje no ha llegado tergiversado? «Es un hecho hoy ineludible, de que las enseñanzas de Jesús no eran sobre religión, aunque por unos dos mil años se le han atribuido este propósito. Esta creencia es la causa por la que los dichos de Jesús fueron interpretados por dos milenios desde el punto de vista religioso; es decir, de la mitología».

Son palabras de Hansruedi Peplinski, el erudito intelectual que ha armado Así habló Jesucristo un libro que, sin estar exento de polémica, resulta muy difícilmente rebatible si se lee con atención y mirada larga. ¿En qué se basa? En una interpretación sui generis del insólito mensaje de Jesús de Nazaret revelado en las parábolas y narrados de los Evangelios Sinópticos y el Evangelio de Tomás, un texto con una potente carga histórica. Formalmente, se puede decir que no es un libro de religión ni tampoco una obra que persiga el proselitismo. Estas páginas encierran una propuesta a los lectores que se consideren buscadores de la verdad y librepensadores en el mejor sentido del término.

El autor pone el foco en la necesidad de otorgar el sentido genuino al maestro de Judea para poder experimentar la verdadera epifanía de entender la naturaleza de un mensaje sanador. «Al revelar el significado de las Parábolas, llegamos a conocer varias soluciones existenciales. A través de los siglos, algunas mentes privilegiadas llegaron a las mismas conclusiones que las reveladas en las parábolas de Jesús. Algunas de ellas fueron integradas al código de la civilización occidental. Las naciones que tuvieron la visión y el valor de ponerlas en práctica son las que hoy consideramos privilegiadas», insiste Peplinski.

Los embaucadores —intencionados o no— han fragmentado o anulado la potencia de una comunicación necesaria y la han vestido de una religión, lo que supone una mascarada que aleja de la verdad… la que da la libertad. No obstante, este libro no se queda en la crítica y en la identificación de los errores históricos que se han cargado la esencia del mensaje de Jesús, sino que da un paso más allá y con un objetivo: intentar rescatar la figura y el pensamiento de Jesús de los «empresarios de la religión». Quien desee acceder a ese conocimiento arcano, que pase adelante. Es bienvenido.

El autor Hansruedi Peplinski (nacido en Berna) cursó secundaria en el Collège de Montreux (Suiza), en el Colegio La Salle de Valencia y Música en el Conservatorio del Estado (Venezuela). Es bachiller en Ciencias y Maestría en Teología de la Facultad Luterana de Teología (Buenos Aires, Argentina), posgrado en la Lutheran School of Theology (Universidad de Chicago) y Doctor of Divinity del Trinity Lutheran Seminary de Columbus, Ohio (USA). Es pastor de la Lutheran Church in America y músico profesional (violín y belcanto). Dentro de su impresionante capacidad multidisciplinar, hay que destacar que fue presidente del Consejo Luterano de Venezuela, fundador del Movimiento de Educación Popular, creador y director de la Escuela Vocacional Simón Rodríguez (escuela técnica) en Caracas y de la Escuela Agrícola de Atapirire (Venezuela). También, asesor del Consejo Nacional de Cultura (CONAC) de Venezuela, director de World Service de la Lutheran World Federation (LWF) para Haití, República Dominicana y la región del Caribe. Fue miembro fundador del CONACOM (Comité organizador de las primeras elecciones democráticas) de Haití y vicechairman de la Comisión de Servicio Mundial de la LWF en Ginebra (Suiza). El doctor Peplinski es casado, tiene dos hijos, cuatro nietos y reside actualmente en Alemania. Es una persona siempre interesada en aprender.

