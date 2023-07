El ganador el ranking nacional de J70, 'Clínicas W'

La clase J70 llega al fin de su temporada de regatas y tras celebrar la copa y el campeonato de España, la asociación española de propietarios ha publicado el ranking nacional en este mes de julio. Han sido un total de 30 embarcaciones las que han participado a lo largo del año tanto en las regatas locales celebradas en Barcelona, Vigo y Palma de Mallorca, así como en los dos eventos nacionales. La flota del Mediterráneo ha regateado en las Barcelona Winter Series, las J70 Spring Mediterranean Series (celebradas en Barcelona y Palma de Mallorca), Trofeo Conde Godó, mientras que la flota atlántica navegó las Villalia Winter Series, Villalia Spring Series y el campeonato gallego de J70. Y ambas flotas coincidieron primero en la copa de España disputada en mayo en Barcelona y después en la isla de La Toja el pasado mes de junio durante el Campeonato de España.

Dos eventos nacionales para confeccionar el ranking Por primera vez, este año el ranking nacional de la clase J70 se ha formado con los resultados de los dos eventos nacionales. Cada competición tenía una ponderación diferente, siendo un 40 % en la copa de España y un 60 % en el campeonato. Gracias a haber finalizado en cuarta posición en la Copa de España y segundos en el Campeonato de España, los canarios del “Clínicas W” se han proclamado campeones del ranking nacional representando al RCN de Gran Canaria, RCN Arrecife y RCN Barcelona. La segunda plaza ha sido para “Marnatura 1” del gallego Luis Bugallo del RCN Vigo, gracias a dos terceros en ambos eventos. El tercer cajón del podio lo ocupa “Tenaz” de Pablo Garriga (RCN de Barcelona) tras su segundo puesto en la copa de España y un cuarto en el campeonato. “Hang Ten” de Jorge Martínez Doreste, no tuvo tan buena fortuna en Barcelona y terminó en la séptima plaza y tras alzarse con el título de campeones de España, cuentan con una puntuación global que los coloca en el cuarto puesto del ranking. Y cierra el top five del ranking el equipo de regatas “Noticia” de Luis Martín Cabiedes (RCN Barcelona) tras un sexto y un quinto.

Es importante señalar que siguiendo la normativa de la clase internacional J70, los rankings nacionales de cada país se refieren a los patrones y no a los barcos o equipos, es decir, quien se clasifica es el patrón y es obligatorio que regatee en ambos eventos clasificatorios. Además, en España se añadió la norma de que en cada barco debían mantenerse en los dos eventos al menos dos tripulantes incluyendo al patrón.

Clasificados para el Campeonato del Mundo de 2024 El ranking de 2023 habilita a los seis primeros clasificados a participar en el campeonato del mundo que se celebrará el próximo año en Palma de Mallorca, durante el mes de septiembre. Debido a los méritos conseguidos en anteriores campeonatos internacionales por Luis Bugallo y Pichu Torcida, hace que estos patrones ya tengan su plaza para el mundial de Palma, con lo que corren plaza y de momento serán los siete primeros clasificados los que tengan opción de navegar el mundial de 2024 representando al país. Pero no serán los únicos españoles que regateen, pues el Real Club Náutico de Palma, como club organizador dispone de otras 4 plazas que repartirá según su criterio, empezando por los equipos mallorquines como son “Nautia Yacht Insurance” de Miquel Coll, “Patakin” de Luis Albert y “Balearia” de María Bover. A la fecha en la que se cerraba la redacción de esta noticia no se sabía aún quién sería el poseedor de la última plaza en juego, pero se comunicará durante este verano.

Entrega de trofeos durante la Copa del Rey Mapfre La clase J70 y los primeros 10 clasificados del ranking tendrán su momento de gloria durante la próxima Copa del Rey Mapfre, regata en la que también participarán varios equipos de J70. El RCN de Palma como club organizador del próximo mundial y como apoyo a la clase coordinará junto con la clase nacional a entrega de premios del top ten del ranking el próximo viernes 4 de agosto. Cada equipo premiado, contará además de un trofeo conmemorativo con un importante regalo cedido por los patrocinadores y colaboradores de la clase J70 en España. Los equipos que subirán al escenario serán:

“Clínicas W”, Luis Martínez Doreste: (4ºx0,4 + 2ºx0,6) = 2,8 puntos.

“Marnatura”, Luis Bugallo: (3ºx0,4 + 3ºx0,6) = 3 puntos.

“Tenaz”, Pablo Garriga: (2ºx0,4 + 4ºx0,6) = 3,2 puntos.

“Hang Ten”, Jorge Martínez Doreste: (7ºx0,4 + 1ºx0,6) = 3,4 puntos.

“Noticia”, Luis M. Cabiedes: (6ºx0,4 + 5ºx0,6) = 5,4 puntos.

“Abril Rojo”, Jorge Pérez Canal: (8ºx0,4 + 8ºx0,6) = 8 puntos.

“Abril Verde”, Luis Pérez Canal: (11ºx0,4 + 9ºx0,6) = 9,8 puntos.

“Let it be”, Juan Calvo: (12ºx0,4 + 6ºx0,6) = 3,4 puntos =10,8 puntos.

“Pazo de Cea”, Javier Porto: (9ºx0,4 + 14ºx0,6) = 12 puntos.

“Séneca SW”, Willy Alonso: (14ºx0,4 + 11ºx0,6) = 12,2 puntos.

Y las marcas patrocinadoras que harán entrega de sus premios a los mejores 10 equipos son North Sails España, Villalia, Garmin, Nautia Yacht Service, Ratsey & Lapthorn, Óscar Trives soluciones náuticas, Rigger Workshop, Bodegas Can Marlés y Aceites Abril.

Cambios para la próxima temporada De cara al año que viene, el sistema de clasificación nacional de la clase J70 evolucionará para ser más justo. Y en lugar de que se utilice el resultado final obtenido por cada patrón en las dos competiciones nacionales, se utilizarán los resultados obtenidos en todas las mangas disputadas. Además, se suprimirá la ponderación aplicada este año, y cada regata tendrá el mismo valor. Asimismo, se aplicarán los mismos descartes que se hayan aplicado en cada campeonato. Y aquellos patrones que no participen en un evento, acumularán la puntuación del último clasificado más un punto. De esta manera, se sigue incentivando la máxima participación tanto en la Copa de España como en el Campeonato y se hace más atractivo, ya que en esta clase existe mucha igualdad entre los primeros clasificados.