Los beneficios de la crema/sérum que ofrece Esbeltia para una piel radiante

El cuidado de la estética se ha vuelto un tema de moda en la actualidad, por lo que cada vez aparecen nuevos productos que prometen soluciones mágicas para tener una piel radiante. Sin embargo, en medio de tantas opciones, es importante destacar la calidad y eficacia de la crema/sérum que ofrece Esbeltia y de su suero de péptidos y retinol. El producto se compone de principios activos de calidad que verdaderamente aportan beneficios y está libre de pesticidas.

Principios activos responsables de dejar la piel radiante Uno de los principales beneficios de la crema/sérum de Esbeltia y de su suero de péptidos y retinol es su capacidad para hidratar la piel de manera profunda y duradera. La razón de ellos son los diferentes componentes de su fórmula. El aloe vera se encuentra entre los más destacados. Este activo natural cuenta con propiedades antialérgicas y de antienvejecimiento que ayudan a calmar la piel y regenerar las células. Además, mejora la hidratación natural del rostro al retener la humedad, lo que resulta en un cutis más suave y elástico.

Otro componente que forma parte de su formulación es el aceite de caléndula, rico en ácidos grasos esenciales y con propiedades emolientes, antisépticas y humectantes. También es conocido por su capacidad cicatrizante y por ayudar a mejorar la textura y la luminosidad de la piel.

El PH4 es otro activo presente en este producto. Se trata de un principio innovador que se obtiene de las secuoyas gigantes del parque Yosemite, en California. Su función es dar un suave efecto tensor a la piel, sin el uso de químicos.

Además, su fórmula también cuenta con algas del Mediterráneo, las cuales bloquean los radicales libres para retrasar el envejecimiento. De igual manera, fortalecen la piel al aportar un toque extra de ácidos grasos omega y sus oligoelementos.

El emulsionante de aceite de oliva es otro componente que destaca, ya que ayuda a mantener la hidratación en la piel al limitar la pérdida de agua. Su efecto suave y natural no causa irritación.

Vitaminas para todo tipo de piel Los beneficios de Esbeltia no terminan ahí. Además de los componentes mencionados anteriormente, este producto cuenta con hipervitaminas para todas las características de la piel. Entre ellas, se incluyen la vitamina B3, la vitamina B6, las vitaminas liposomadas A, E y C, la vitamina B5 y la vitamina E. Estas ayudan a mejorar la textura y firmeza de la piel, reducen las líneas de expresión y arrugas, aportan luminosidad y vitalidad, entre otros beneficios.

La combinación de los diferentes componentes de Esbeltia aportan muchas bondades para obtener una piel radiante. Desde el aloe vera hasta las vitaminas, cada ingrediente contribuye a conseguir un rostro más hidratado, suave, firme y luminoso. Este producto puede ser adquirido por medio del sitio web de la marca.