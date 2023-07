AXA Dental garantiza un cuidado completo para la boca

El cuidado de la salud bucal es sumamente importante para evitar cualquier tipo de patologías que puedan afectar a dientes, encías y organismo en general.

Eso no solo implica el cumplimiento de una adecuada rutina de higiene, sino también la visita al odontólogo para que pueda efectuar una evaluación en mayor profundidad.

En ese sentido, resulta importante destacar que algunos riesgos están excluidos de la Seguridad Social, por lo que es clave acceder a otra prestación. En este punto se destaca la agencia Mastery, que permite acceder a los seguros dentales de AXA, los cuales ofrecen asistencia odontológica integral, con acceso a servicios privados.

Seguros AXA dental Los problemas odontológicos son diversos y algunos requieren una inversión económica importante para poder ser resueltos mediante tratamientos de alta tecnología.

Ante ello, el seguro AXA dental que ofrece Mastery es una verdadera solución para los pacientes, sobre todo porque posibilita el acceso a distintas prestaciones en un cuadro conformado por más de 2.000 expertos en el área.

Esta prestación no tiene límite de edad y está dirigida a todo público. Además, no contempla barreras de entrada, como enfermedades preexistentes y posibilita el acceso a treinta y cinco servicios gratuitos, como primeras visitas, extracción de piezas dentales, higiene bucal anual y reparación de prótesis.

A esto se le suman los servicios franquiciados, con un descuento de hasta un 47 % frente a otras formas de acceso. Esto abarca cirugía oral, estética dental, periodoncia, endodoncia, obturaciones y odontología preventiva, entre otros servicios.

Un valor agregado tiene que ver con lo económico, ya que el coste del seguro AXA dental es de 75 euros al año, lo que representa un verdadero ahorro con el paso del tiempo.

Mastery es experiencia y confianza en materia de seguros Uno de los principales objetivos que tiene Mastery es ayudar a los empresarios en el diseño y gestión de un plan de prevención de riesgos y aseguramiento de los negocios, sobre todo en el mantenimiento de la rentabilidad.

En ese sentido, la firma ofrece una amplia variedad de seguros AXA que se ajustan a diferentes necesidades, logrando una plena satisfacción por parte del público.

Actualmente, Mastery abarca distintas áreas, como el sector IT, construcción, industria, educación, socioasistencia, hostelería y alimentación, entre otras. En todos los casos, esta actúa combinando experiencia, con más de 30 años en el sector; seriedad y proximidad, es decir, estando cerca de los clientes para resolver sus dudas.

Con el enfoque puesto en brindar soluciones adecuadas para cada situación y ofrecer un trato sumamente personalizado a cada cliente, Mastery continúa siendo sinónimo de garantía y confianza en materia de seguros.