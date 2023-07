Solución de seguimiento de embarcaciones en tiempo real de Satelicon

En la actualidad, contar con información actualizada de la flota de vehículos es fundamental para las empresas en orden de ganar en eficiencia y competitividad. En este marco, rastrear la ubicación de los barcos en tiempo real y con datos precisos se ha transformado prácticamente en una necesidad para las compañías de este sector. Por tal razón, Satelicon ha desarrollado ST-BARCOS, una solución ideal para la gestión de embarcaciones, la cual está diseñada para protegerlas y conocer su posición en todo momento, enviando avisos de sabotaje o por desplazamientos mayores a 50 metros, entre otras funcionalidades.

Seguimiento de barcos en tiempo real, de la mano de Satelicon Proteger una embarcación contra robos de manera efectiva y económica a través de un producto resistente al agua, al polvo y a la salinidad, es posible con ST-BARCOS de Satelicon. En este sentido, esta solución permite saber la posición de los barcos en tiempo real desde la web o un teléfono móvil, con avisos mediante SMS y notificaciones en la aplicación móvil por movimientos no autorizados y desconexión de batería.

En consecuencia, este producto es ideal para las empresas de alquiler de embarcaciones, motos de agua o barcos turísticos, las cuales podrán acceder a un plan a medida de acuerdo con el uso que le den sus clientes. En este sentido, el equipo incluye todos los servicios durante 1 año por 179 euros, con una cuota anual de 89 euros + IVA anuales, una vez superado dicho período. A su vez, el dispositivo puede ser instalado en todo tipo de vehículo, cuenta con antenas GSM y GPS integradas y 2 años de garantía.

Funcionalidades de ST-BARCOS Diseñado y fabricado en Europa, esta solución desarrollada por Satelicon cuenta con batería interna y permite programar avisos por exceso de velocidad y vallas virtuales, con el objetivo de detectar las salidas de las zonas autorizadas. Al mismo tiempo, el equipo ofrece la posibilidad de acceder a informes sobre los recorridos de las embarcaciones, los cuales quedan registrados en la nube hasta 90 días e incluyen consulta de posiciones y rutas realizadas, con paradas, kilometraje, duración y tiempo de arrancado de motor.

De este modo, los usuarios no solo podrán disponer de la información sobre la localización de los barcos en tiempo real por medio del software de la firma o de la app, sino que recibirán un email o mensaje de texto en caso de robo del vehículo, movimiento no autorizado, remolcado en grúa y corte de suministro de corriente.

Con conexión permanente al centro de control de incidencias y a la central de alarmas, ST-BARCOS es una de las mejores alternativas a la hora de proteger una embarcación.