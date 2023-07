Máster en Luxury Branding, de la mano de Digital Age University

La formación profesional ofrece una gran ventaja en el ámbito profesional. Para conocer las bases y las nuevas tendencias en el sector de la moda, Digital Age University, ofrece un programa de formación que responde a las constantes demandas laborales de la actualidad. Uno de estos es el Máster en Branding y Marketing de Moda y lujo (Fashion and Luxury Branding and Marketing).

Este máster cuenta con un enfoque innovador que promueve el uso de herramientas digitales, además de servir como modelo de formación práctica e interactiva. Una de sus ventajas es su modalidad totalmente en línea, la cual, les permite conformar una comunidad de estudiantes internacionales.

Esto es lo que ofrece el Máster en Luxury Branding Entre los diferentes programas enfocados en la industria de la moda, Luxury Branding de Digital Age University proporciona las habilidades digitales y la experiencia en gestión que se necesita para tener éxito en este sector tan dinámico.

Además de los conocimientos, ofrece la posibilidad de planificar los horarios según las necesidades del estudiante. Además, para las fechas de evaluaciones ponen a disposición la guía y asesoramiento de profesionales en cada área.

Por otra parte, lo que hace de este programa una formación diferente es el enfoque en la economía digital y los negocios internacionales. También la modalidad y la plataforma interactiva influyen en una experiencia única y dinámica que permite a los estudiantes administrar el tiempo y adquirir conocimientos teóricos y prácticos.

Las áreas profesionales relacionadas con este programa son el marketing de moda y la publicidad digital. Sin embargo, otros departamentos como la gestión de marca corporativa y personal, los negocios en línea y las cadenas de suministros están estrechamente vinculadas con el máster. En otras palabras, quienes finalicen la formación del Máster in Luxury Branding contarán con un perfil de experto en negocios, marketing y comunicación que se requiere para tener éxito en la industria actual.

Oportunidades laborales tras concluir el máster Los profesionales del marketing, la moda y el lujo cuentan con un currículum que los acredita para cargos de gerente de marca, marketing o imagen. Asimismo, están preparados para asumir responsabilidades del área de comunicación, relaciones públicas e incluso curaduría de exposiciones.

El Máster in Luxury Branding garantiza una mejor comprensión para desarrollar planes y estrategias en el ámbito digital. También para contextualizar el constante cambio en las redes sociales y el alcance del intercambio social. Es decir, no solo se limita al área de la moda y el lujo, sino que prepara al estudiante como un profesional capaz de destacar en otras áreas como los negocios, la tecnología o la industria editorial.

En la actualidad es muy valiosa la formación que se mantiene al tanto del contexto actual. Dicho de otra manera, es recomendable aplicar a un programa que garantice la actualización en el sector como el que ofrece Digital Age University.