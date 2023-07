¿Quién es Mariano Aveledo Permuy?, el asesor financiero de CHF Advisors

Mariano Aveledo Permuy es un reconocido asesor financiero con una trayectoria de más de tres décadas en la consultoría de negocios y veinte años en el ámbito de inversiones.

Oriundo de Caracas, este ingeniero civil con una maestría en administración de empresas de la Universidad de Cornell (Nueva York) es el actual presidente de CHF Advisors, una firma panameña de asesoría financiera dedicada a la gestión global del patrimonio.

En una entrevista concedida tiempo atrás al portal Esto No Es Noticia, Aveledo Permuy reflejó algunos aspectos de su vida y, en su faceta de especialista financiero, trazó una radiografía del comportamiento de los mercados internacionales.

Un experto en finanzas con un lado ecologista y de perfil “sencillo y familiar” El destacado asesor financiero realizó un reportaje con la web informativa Esto No Es Noticia en el que se autodefinió como una “persona sencilla y familiar” que busca “ser útil a los demás”.

Mariano Aveledo Permuy cuenta con un recorrido de más de 30 años en el sector financiero y una gran experiencia en el área de finanzas corporativas gracias a The Chase Manhattan Bank, donde ejerció sus primeras labores operativas, y a la organización financiera Orinoco, donde llegó a ejercer el cargo de vicepresidente ejecutivo de negocios.

En el año 1999, comenzó a enfocarse exclusivamente en la asesoría de inversiones a clientes latinoamericanos a partir de fundar Global Group Advisors Ltd, sociedad que se convertiría en la semilla fundacional de CHF Advisors, una empresa panameña independiente especializada tanto en la gestión de patrimonio y el manejo de activos financieros, como en la gerencia del riesgo financiero.

Apasionado por los deportes al aire libre y cultor de la lectura, el especialista financiero demostró respeto por sus raíces venezolanas y en especial por Caracas, ciudad de la que elogió “su clima maravilloso” y la ubicación geográfica “excepcional”.

Aveledo Permuy, en diálogo con Esto No Es Noticia, también exhibió su vertiente ecologista al pronunciarse con preocupación acerca de la amenaza del cambio climático. En ese sentido, consideró que es un tema que debe atenderse de manera “urgente” porque el comportamiento humano “está afectando el futuro de las próximas generaciones”.

La preocupación por los mercados financieros y el futuro internacional Mariano Aveledo Permuy enfatizó en el portal informativo su preocupación por el escenario actual de los mercados financieros internacionales debido a la “sobrevaloración de algunos sectores” y al peligro siempre latente de la inflación.

No obstante, el prestigioso consultor financiero ponderó el potencial de la tecnología como un segmento en el cual invertir de manera selectiva, según los sectores y empresas involucradas. En esta sintonía, ubicó a China como una potencia que hoy amenaza el liderazgo tecnológico de Estados Unidos.

En cuanto a la inversión en las energías renovables, Aveledo Permuy, si bien estimó que al principio podrían no ser inversiones altamente rentables, remarcó el valor de garantizar un porvenir sostenible a las próximas generaciones.

El presidente de CHF Advisors, en medio del panorama mundial, le auguró un “gran futuro” a la tecnología blockchain – por encima de las criptomonedas – debido a su capacidad de preservar la seguridad de las transacciones financieras.

Mariano Aveledo Permuy, en su rol de asesor de inversiones, también se animó a avizorar un mercado que dentro de unos años podría ser dominado por aquellas empresas emergentes que logren sustituir a las compañías de liderazgo tradicional. ¿Quién iba a imaginarse hace 10 años que Tesla iba a tener un valor de mercado superior al de Ford, General Motors y Toyota juntos?, concluyó el experto.