Aprender y avanzar mediante las equivocaciones, con Juan Gabriel Gomilla

Para muchas personas el miedo al fracaso es una de las principales limitaciones a la hora de lograr sus objetivos. El temor a equivocarse y a las consecuencias de esto, forma parte de las principales razones por las cuales muchas evitan tomar decisiones transformadoras en su vida.

Sin embargo, personas como Juan Gabriel Gomilla consideran que de las equivocaciones y los errores es posible sacar algo positivo. Es por ello que el CEO de la plataforma Frogames Formación comparte su experiencia personal a través de charlas motivacionales TEDX titulada Malas decisiones, la clave el éxito, cuyo propósito principal es demostrar que no existen decisiones erróneas, sino experiencias acumuladas que conducen a rumbos diferentes.

Los “tres fracasos” de Juan Gabriel Gomilla Las charlas motivaciones TEDX de Juan Gabriel Gomilla tienen como objetivo generar un impacto positivo en la audiencia. A través de su experiencia personal y conocimientos adquiridos durante su trayectoria, el matemático y ex instructor online best seller en Udemy, busca enseñar a otros cómo aprender de sus equivocaciones y errores, y verlos como una oportunidad para lograr el éxito en la vida.

Dentro de las “malas decisiones” que destaca el CEO de Frogames Formación en su charla motivacional, destaca la elección de su carrera universitaria entre la medicina y la matemática, abandonar una beca para estudiar tratamiento digital de imágenes en París por mantener una relación amorosa con una chica en Mallorca y dejar un puesto de Director de Productos de una prestigiosa compañía.

Lo que para muchos podrían considerarse como errores, para Juan Gabriel Gomilla representó el inicio de su trayectoria personal y profesional como hasta ahora se conoce. Fue así como inició la creación de cursos online para el desarrollo de aplicaciones y videojuegos, entre muchas otras áreas. Además, fue llamado por Platzi para la grabación de múltiples cursos exclusivos de esta plataforma, también fue invitado a Facebook y a Google para recorrer sus instalaciones, entre otras experiencias.

Sacar oportunidades positivas de los errores Desde la perspectiva del CEO de Frogames Formación, de las malas decisiones es posible sacar oportunidades positivas que pueden resultar determinantes para la vida personal y profesional de una persona. En este sentido, además de compartir sus propias experiencias, las charlas motivacionales Juan Gabriel Gomila buscan motivar a otras personas a enfrentar sus miedos, confiar en sus instintos y atreverse a tomar decisiones que para la mayoría pueden considerar incorrectas que puedan conducir al éxito.

Actualmente, Juan Gabriel Gomila ha lanzado más de 150 cursos en temáticas variadas como lo son el desarrollo de apps, machine learning o data science, cuenta con más de 500.000 estudiantes distribuidos en más de 180 países y se caracteriza por siempre intentar sacar el lado matemático a las cosas.

Finalmente, desde su óptica, la concepción de talento se encuentra relacionada con lo que enorgullece a una persona cuando mira su recorrido, por lo que incentiva a su audiencia a avanzar en la búsqueda de sus objetivos.