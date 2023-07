Cedesa saca una nueva funcionalidad para Canal de Denuncias en su app de RRHH Lapsowork

El pasado 13 de junio, entró en vigor la obligación para las empresas de 250 trabajadores o más de contar con un canal de denuncias, como resultado de la transposición de la directiva europea de 2019 para proteger a los denunciantes de irregularidades en las grandes corporaciones. Una medida que busca fortalecer la lucha contra la corrupción tanto en el sector público como en el privado, detectando infracciones gracias a la intervención ciudadana. A partir del 1 de diciembre, esta exigencia se aplicará también a las compañías con entre 50 y 249 empleados. Para ayudar a todas estas organizaciones, ya hay empresas especializadas en desarrollo de software como Cedesa, que han puesto a disposición de las organizaciones una herramienta ágil y robusta en forma de software canal de denuncias.

Sobre el software canal de denuncias de Cedesa La empresa Cedesa ha dado un paso importante para democratizar el uso de canal denuncias al lanzar este software, que incorporan como nueva funcionalidad a su ya extendida app de recursos humanos Lapsowork. Dicha herramienta permite a las empresas manejar de manera eficiente y confidencial cualquier tipo de denuncia o situación conflictiva.

La nueva funcionalidad es sencilla y segura. A través del programa whistleblower o software de canal de denuncias, los empleados pueden reportar cualquier problema ya sea de manera anónima o identificándose, sin temor a represalias o discriminación. Esto fomenta un ambiente de confianza y transparencia dentro de la organización.

Además, la app Lapsowork permite realizar un seguimiento en tiempo real de todas las denuncias recibidas, lo que garantiza el cumplimiento de las políticas de ética empresarial. La interfaz de gestión de denuncias es intuitiva, lo que facilita su adopción por parte de todos los usuarios.

Para quienes no lo saben, Cedesa cuenta con una larga trayectoria en el sector de desarrollo de software empresarial, con programas ERP hechos a medida para diferentes industrias. Este conocimiento les ha permitido adelantarse a otras empresas en el desarrollo de una solución para la problemática de canal denuncias e incorporarlo en una aplicación todo en uno por un coste muy económico. Así, el precio de esta nueva funcionalidad es accesible para las pymes, con una suscripción anual de 299,99 € + IVA.

"Nuestra empresa está firmemente comprometida con la transparencia, la ética y el cumplimiento normativo. El desarrollo de esta nueva herramienta de Canal de Denuncias demuestra nuestro firme compromiso de fomentar un entorno seguro y confiable para todos los miembros de las organizaciones", afirma Juan Jesús Merino, Director de Cedesa y Lapsowork. "Esta herramienta brinda a nuestros clientes la oportunidad de actuar como guardianes de la integridad y de contribuir a una cultura corporativa basada en la honestidad y la responsabilidad".

El canal de denuncias es un recurso obligatorio en las empresas La importancia de contar con un canal de denuncias en las empresas ha sido reconocida por la legislación actual. De hecho, la Ley 2/2023 establece la obligatoriedad de implementar mecanismos para recibir y gestionar denuncias de irregularidades en el ámbito laboral. Las compañías que hagan caso omiso a este mandato deberán afrontar graves consecuencias.

Las organizaciones que no tengan un canal de denuncias se pueden enfrentar a multas económicas que pueden ir de 10.000 a 600.000 euros. Asimismo, pueden enfrentarse a la disolución de una sociedad o a la suspensión de contratos.

¿Cómo probar este programa de canal de denuncias? Para acceder a la herramienta de canal de denuncias desarrollada por Lapsowork, las empresas que se registren y completen el proceso de suscripción en la página web, disponen de acceso a su canal interno de denuncias en cuestión de pocos minutos. Para facilitar la implementación del canal interno de denuncias, las empresas contarán con un documento PDF descargable con indicaciones de uso del canal de denuncias para poder distribuir entre sus empleados y terceros con un código QR, o bien, hacer público el enlace al canal en los medios adecuados como web, redes sociales, newsletter, etc.