López Morueco Abogados, servicios para gestionar casos de impago de alquiler

Durante 2022, en España se ejecutaron más de 35.000 desahucios, siendo la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía las más afectadas. Esta situación puede tener distintos orígenes.

En este sentido, un juez puede ordenar un desahucio cuando el inquilino o arrendatario no ha cumplido con el pago del alquiler, cuando el contrato que establece esta relación ha expirado o cuando se produce una ocupación.

En estos casos, para recuperar la posesión de su vivienda, los propietarios deben comenzar un juicio.

Para ello, el despacho López Morueco Abogados cuenta con un grupo de especialistas en derecho civil que son capaces de iniciar un proceso legal para reclamar tanto la entrega inmediata de la vivienda como el pago de las rentas adeudadas. Esta firma cuenta con 20 años de experiencia en el ejercicio del derecho en Torrevieja, Orihuela, Orihuela Costa y Alicante.

¿Qué hacer cuando un inquilino no paga el alquiler? En primer lugar, los especialistas de López Morueco Abogados recomiendan intentar un acuerdo con el inquilino que está en falta. En estos casos, lo mejor es tratar de dialogar con amabilidad, pero también expresando de manera realista cuál es la situación. En algunas ocasiones, los inquilinos tienen problemas personales o laborales que les impiden cumplir con sus obligaciones, aunque preservan la voluntad de hacerlo. Si esto es así, lo mejor es llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

Ahora bien, si el acuerdo, por el motivo que sea, resulta imposible, es conveniente recurrir a apoyo legal. Entonces, el primer paso consiste en presentar un aviso de desalojo. Más adelante, si el problema continúa, es posible presentar una demanda ante el tribunal correspondiente para avanzar con el desalojo del inquilino.

Según comentan los letrados de López Morueco Abogados, los casos más comunes de desahucio se dan por falta de pago. También son frecuentes los desahucios por precario. Estas situaciones se dan cuando el inquilino no paga ningún tipo de alquiler y ya no hay contrato firmado por las partes.

¿Cuánto tiempo tarda el desalojo de un inquilino moroso? La duración de estos procesos depende de varios factores como la legislación local, el estado legal de la propiedad y la situación financiera del inquilino. En cualquier caso, es importante que el propietario cumpla con las leyes locales. Esto puede incluir, por ejemplo, enviar notificaciones al inquilino y, después de cierto tiempo, presentar una solicitud ante un tribunal.

En cuanto al estado legal de la propiedad, en los casos en los que hay en vigencia una hipoteca o línea de crédito, es necesario asegurarse de que se cumplan todos los requisitos legales antes de iniciar el proceso de desalojo.

Por último, estas acciones pueden tardar desde semanas hasta meses, dependiendo de los factores mencionados.

Con el apoyo de los especialistas en derecho civil de López Morueco Abogados es posible cumplir con todos los pasos legales para lograr un desahucio y recuperar la propiedad de una vivienda.