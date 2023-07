La solución de ISID para que los nuevos ayuntamientos y gobiernos constituidos generen sus videoactas digitales

Las recientes elecciones municipales y autonómicas en España han puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en el ámbito político. En este contexto, la implantación de un sistema de videoactas digitales municipales emerge como una solución efectiva. No solo mejora la comunicación hacia los ciudadanos, sino que también tiene un impacto significativo en la inclusión social gracias al subtitulado automático, brindando acceso a personas con problemas auditivos.

ISID, compañía tecnológica centrada en soluciones y plataformas de AI para el almacenamiento y análisis avanzado de vídeo y audio presenta IActa, su solución para la creación de videoactas en ayuntamientos municipales y parlamentos regionales o autonómicos.

Las videoactas en España Las videoactas están reguladas legalmente en España desde 1985. Aunque la tecnología ha avanzado sustancialmente desde aquella época, ya entonces la Ley de Bases del Régimen Local 7/1985 establece en su artículo 25 como competencia propia de los municipios “La promoción de la participación” de la ciudadanía “en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones”. En 2018, finalmente, con el Real Decreto 128/2018 se regula claramente el régimen legal de las videoactas en las administraciones locales.

¿Qué ventajas tienen las videoactas? Mayor transparencia y acceso a la información: la utilización de videoactas en los plenos municipales y autonómicos proporcionan una mayor transparencia en la toma de decisiones y en las acciones de los gobiernos locales. Al registrar y difundir las sesiones y reuniones públicas en formato de vídeo, se ofrece a los ciudadanos la posibilidad de acceder y revisar de manera más clara y comprensible los procesos y debates políticos. Esto contribuye a una mayor rendición de cuentas y fomenta la confianza de los ciudadanos en sus representantes electos.

Participación ciudadana: la implantación de videoactas también impulsa la participación ciudadana. Al tener acceso a las sesiones grabadas, los ciudadanos pueden seguir los debates y entender los argumentos expuestos por los diferentes actores políticos. Esto fomenta un mayor involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones, ya que pueden tener una opinión informada sobre los asuntos públicos y expresar su punto de vista. Además, la posibilidad de revisar las videoactas permite a los ciudadanos mantenerse actualizados y participar de manera más activa en las políticas locales.

Inclusión social: Uno de los beneficios adicionales de las videoactas es su capacidad para fomentar la inclusión social. Las personas con problemas auditivos o sordas a menudo se enfrentan a barreras de comunicación en el ámbito político, ya que no pueden escuchar las reuniones y sesiones. La implementación de videoactas con subtitulación y transcripción automática, permite a las personas sordas acceder y comprender el contenido de manera más accesible e inclusiva. Esto no solo promueve la igualdad de oportunidades, sino que también enriquece el debate democrático al garantizar que todos los ciudadanos puedan participar plenamente en el proceso político.

Fortalecimiento de la confianza ciudadana: La transparencia y la inclusión generadas por las videoactas tienen un impacto directo en la confianza ciudadana en los gobiernos municipales y autonómicos. Al proporcionar un acceso claro y directo a las discusiones políticas, se reduce la percepción de opacidad y se fortalece la confianza en la gestión pública. Los ciudadanos pueden verificar cómo se toman las decisiones.

Conclusión En resumen, las herramientas ya existen, la tecnología también, y el marco legal está claramente establecido. Por lo tanto, la difusión extensiva de los sistemas de videoacta inteligentes, como IActa en ayuntamientos locales y autonómicos es un bien para la ciudadanía y mejora la interacción con los gobiernos.

Acerca de ISID ISID es una empresa española y global que desarrolla soluciones y plataformas para el procesamiento, análisis, gestión y almacenamiento de audio y vídeo, ya sea basado en archivos, en streaming o en directo (TV). Nuestras soluciones integran módulos avanzados de análisis de IA (como biometría, S2T, traducción, reconocimiento de objetos, audio fingerprinting & ID, etc.) y se utilizan en múltiples sectores, como Seguridad, Gobierno y Administración Pública, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Inteligencia, Agencias de Comunicación, Educación, Bancos de medios, Sanidad y Legal. Son agnósticas con respecto a las plataformas de despliegue y pueden integrarse con la mayoría de proveedores tecnológicos e instalaciones audiovisuales existentes.