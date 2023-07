Clases colectivas e individuales en la Escuela de música Blancas y Negras, una academia de referencia en Ciempozuelos, Madrid

La música es un lenguaje universal, una herramienta de expresión, que tiene el poder de estimular la creatividad, la memoria y de mejorar la salud y el bienestar de las personas. Por esta razón, tener la posibilidad de recibir una formación en esta área en una academia de música especializada es una oportunidad única para aprender no solo a tocar un instrumento, sino también a desarrollar habilidades personales de importancia para el crecimiento personal, social y laboral.

La academia Blancas y Negras se especializa en la prestación de servicios de enseñanza en el ámbito musical. En su sede situada en Ciempozuelos, Madrid, ofrecen una gran variedad de formaciones presenciales para que sus alumnos reciban una educación musical de calidad, tanto para los habitantes de Ciempozuelos, como para los de los pueblos cercanos a este: Valdemoro, Seseña, San Martín de la Vega...

¿Cuáles son las ventajas de ir a clases de música? Asistir a clases de música aporta muchos beneficios para el ser humano. Principalmente, mejora las habilidades relacionadas con el lenguaje, la memoria y la concentración. Diversos estudios científicos han demostrado que la música hace que la música ayuda a la liberación de dopamina, conocida como la hormona de la felicidad, siendo una actividad recomendable para mejorar el estado de ánimo de cualquier edad y estando recomendada en muchos casos como medida contra la depresión.

Asimismo, se fortalece la autoconfianza y la seguridad de cada persona, siendo una herramienta especialmente útil para la toma de decisiones en cualquier ámbito de la vida. El nivel de concentración del alumno también mejora significativamente, ya que la música es una disciplina que no admite ningún tipo de distracciones y donde los alumnos más jóvenes aprenden que la constancia y el trabajo es un método seguro para la consecución de los objetivos

Finalmente, la música mantiene el cerebro siempre activo, ya que el aprendizaje se realiza de manera constante. Es por ello que, la escuela de música Blancas y Negras ofrece clases dinámicas dirigidas tanto a niños como a adultos que fortalecen sus capacidades personales y se adaptan a las necesidades de cada persona en cuanto a su nivel de aprendizaje.

Blancas y Negras ofrece diferentes cursos y actividades musicales en Ciempozuelos La academia de música se ha consolidado como un centro de formación referente en la localidad de Ciempozuelos y en la zona sur de Madrid por las diversas opciones de formaciones y actividades culturales, cívicas y educativas que ofrecen a quienes desean adentrarse un poco más en el mundo de la música.

Entre las opciones más destacadas, tienen clases colectivas en solfeo, grupos de improvisación, combos y composición. También cuentan con clases individuales de guitarra eléctrica, guitarra acústica, guitarra clásica, batería, piano, bajo, teclado, saxofón y canto, mientras que, quienes prefieren formarse a distancia, también pueden solicitar las clases online de la academia Blancas y Negras.

Las formaciones también abarcan el ámbito de la danza, porque la academia ofrece clases de danza urbana y flamenco, haciendo un recorrido por distintos ritmos musicales como el hip hop, new stile, ragga, jam brake, danza española, entre otros.

Cada clase es impartida por un profesorado que tiene larga experiencia educativa y profesional en el sector, proporcionando a los alumnos las herramientas necesarias para formar a profesionales en el ámbito musical.

La música es un arte, por eso formarse con profesorado de calidad y con amplia experiencia en el área y unas instalaciones profesionales como los que ofrece la academia Blancas y Negras, es esencial para tener éxito en esta disciplina.