Obtener la doble ciudadanía de forma sencilla con la ayuda de la firma de abogados Doble Nacionalidad Express

La migración mexicana hacia los Estados Unidos tiene una larga tradición histórica, que inició a mediados del siglo XIX, concretamente en 1848, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo entre México y Estados Unidos. Como resultado, hoy en día, hay muchos ciudadanos americanos de ascendencia mexicana, pero que todavía no cuentan con la nacionalidad que les corresponde por su genealogía.

Datos sobre población mexicana en los Estados Unidos Para el año 2018, los datos de Pew Research Center, con base en Washington, EE.UU., y el Instituto Nacional Electoral de México (INE), mostraban que el número de mexicanos residentes en los Estados Unidos era de 37,5 millones. La Current Population Survey (CPS), por su parte, estimaba la cifra para el mismo año, alrededor de 38,5 millones. Estas cifras representan cerca del 10 % de la población estadounidense. De esta cantidad, alrededor de 26 millones son mexicanos de segunda y tercera generación, nacidos en Estados Unidos. La ciudad actual con el mayor número de mexicanos en el mundo es Los Ángeles, superada solo por la Ciudad de México.

La inmigración mexicana hacia Estados Unidos comenzó a mediados del siglo XIX, cuando se estableció la división fronteriza, tras la guerra de México contra los Estados Unidos. Muchos mexicanos, incluso, cambiaron su nacionalidad para mantener sus tierras que ahora se encontraban en territorio estadounidense. Desde entonces y hasta la fecha, la migración mexicana no ha cesado. Si bien las causas son diferentes a las de hace más de un siglo, hoy en día, la comunidad mexicana conforma una parte importante de la población de los Estados Unidos.

Obtener la doble ciudadanía desde los Estados Unidos Entre la población mexicana en Norteamérica, una parte importante corresponde a hijos o nietos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense, por lo que son legalmente estadounidenses y gozan de pleno derecho. Sin embargo, todos ellos pueden también acceder a la nacionalidad mexicana. Con la doble ciudadanía pueden volverse también objeto de derecho según las leyes mexicanas, beneficiarse de la protección consular y acceder a todos los beneficios que México ofrece a sus ciudadanos.

