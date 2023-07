Corona Sunsets: atardeceres únicos en compañía de música, cerveza y amigos

La popular marca de cerveza Corona presenta este verano una gira de experiencias en las que disfrutar del atardecer y conectar con la esencia de uno mismo. Desde el mes de julio y hasta septiembre, Corona recorrerá la costa del país ofreciendo experiencias únicas en destinos estivales como Barcelona, Valencia, Huelva, Málaga, Cádiz, Alicante e Ibiza Con el objetivo de continuar creando momentos inolvidables en la mejor compañía, la conocida marca de cerveza mexicana Corona presenta Corona Sunsets, una gira en diferentes puntos del país que permitirá que los consumidores vivan un atardecer único con música, amigos y Corona bien fresquita.

La iniciativa, que parte de un proyecto global de la marca, comenzó la primera semana de julio en las ciudades de Madrid y Barcelona y se extenderá a lo largo de la costa del país hasta el mes de septiembre. Durante su recorrido, Corona invadirá con su esencia festiva los mejores beach clubs mediterráneos. Entre los próximos eventos, las ubicaciones elegidas serán Valencia, Huelva y Málaga durante la tercera y cuarta semana de julio, las playas de Alicante y Cádiz durante el mes de agosto y culminando en Ibiza en septiembre.

Corona invita así a los consumidores a conectar con la naturaleza y disfrutar de los atardeceres de verano de una manera diferente en la mejor compañía. Ya sea con alcohol o sin alcohol con Corona Cero, siempre, un brindis con lima, sabe mejor.

Experiencias únicas y 100% Corona

En cada una de estas fechas elegidas, los asistentes no sólo se moverán al ritmo de la música de los mejores DJ del panorama nacional. La marca también ha pensado en una serie de actividades con las que sorprender a los asistentes a la caída del sol como talleres creativos, premios y mucho más.

Entre las distintas opciones que estarán disponibles, los invitados tendrán la oportunidad de personalizar un sombrero de rafia o maquillarse en un beauty bar para conseguir el look festivalero perfecto, así como otra serie de sorpresas.

El evento de inauguración, que tuvo lugar en la icónica terraza Café del Río en Madrid, congregó a un gran número de invitados que pudieron disfrutar con la mejor puesta de sol de la ciudad y los DJ Set en directo de dos grandes nombres de la música, la DJ Isa Rojas y el cantante y también DJ Carlos Sadness. Una mezcla perfecta para conseguir recrear todo un oasis en la capital en compañía de Corona y su característica lima.

Conciencia social

Además, el proyecto nace con un claro compromiso social y ambiental con el fin de cuidar todos esos paraísos naturales que existen. Por ello, cada uno de estos eventos estarán libres de plásticos, se utilizarán materiales reciclados y partners que compartan esta visión clave para la marca.

Para concluir, la marca reciclará el 100% de las botellas que se consuman durante todo el verano, como parte de una iniciativa de la marca por preservar y regenerar los entornos naturales.

Próximos eventos

Huelva

20 y 21 de julio "Huelva - Chiringuito El Mosquito

Málaga

27 de julio "Torremolinos - Chiringuito Playa Santa

28 de julio "Marbella - Hipopotamos Beach

4 y 5 de agosto "Torremolinos - Horno Beach Club

20 y 21 de agosto "Estepona - Chiringuito Beso Beach

Cádiz

24 y 25 de agosto "Chiclana - Atenas Playa Beach Club

Valencia

22 de julio "Cullera - La Perla Negra Beach Bar

29 de julio "Oliva - Chiringuito Llampuga

5 de agosto "Canet d'en Berenguer - Pez Globo Beach

Alicante

11 de agosto "Torrevieja - Alma Restaurante & Beach Club

13 de agosto "Dénia - Zensa

17 Y 18 de agosto "Alicante - Xiringuito El Bonito " Postiguet

24 Y 25 de agosto "Xabia - La Siesta

Ibiza

28 de agosto "Ibiza - Tigre Morado

Sobre Cerveza Corona

Nacida en México, Corona es la marca de cerveza líder en el país. Corona Cerveza se fabricó por primera vez en 1925 en la Cervecería Modelo de Ciudad de México y actualmente se comercializa en España por parte de Mahou San Miguel. Corona es pionera en la industria cervecera al ser la primera en utilizar una botella transparente que muestra su pureza y alta calidad al mundo. Las ilustraciones de la botella están pintadas, destacando nuestro compromiso con la calidad de los envases y la herencia mexicana. Ninguna Corona está completa sin la lima. La lima aporta carácter sabor y refresco, el ritual de la lima es parte integrante.

El ritual de la lima, que aporta carácter, sabor y frescor de forma natural, forma parte integrante de la experiencia única de Corona. La marca es sinónimo de playa y celebra el tiempo al aire libre. Invita a la gente a hacer una pausa, relajarse y disfrutar de los placeres sencillos de la vida.

Corona tiene un compromiso permanente con la reducción de plásticos. Desde su asociación con Parley for the Oceansen 2017, han superado su misión de proteger 100 islas antes de 2020 y siguen desplegando esfuerzos constantes de limpieza global.

Sobre Mahou San Miguel

Compañía familiar, líder de bebidas en e país y 100% española. Dispone de 10 centros de elaboración de cerveza –ocho en España y dos en EEUU–, cuatro manantiales de agua y un equipo cercano a los 4.000 profesionales. Produce más del 70% de la cerveza española que se consume fuera de nuestras fronteras y está presente en más de 70 países.

Cuenta con más de 130 años de historia que comienzan con el nacimiento de Mahou en 1890. En 2000 Mahou adquiere San Miguel, en 2004 la marca canaria Reina, en 2007 Cervezas Alhambra y en 2011 diversifica su negocio incorporando Solán de Cabras. Desde 2019, es socia mayoritaria de las cerveceras artesanas norteamericanas Founders Brewing y Avery Brewing.

Posee un amplio portafolio de cervezas nacionales, donde destacan Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y de cervezas internacionales. Cuenta con productos innovadores y creadores de categoría como San Miguel 0,0, San Miguel ECO o Mahou Barrica; marcas de agua mineral natural, como la icónica Solán de Cabras, y se ha introducido en el segmento cider con La Prohibida. También ha sido pionera en el sector en lanzar su ecommerce: Tienda Mahou San Miguel.

Con foco en las personas y en contribuir al progreso económico y social del país, es una compañía solidaria que canaliza su acción social a través de la Fundación Mahou San Miguel, creada en 2013.