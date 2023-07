Las luminarias inalámbricas TESLEC alumbran los puertos de Bizkaia

El Gobierno Vasco prescribe esta solución tecnológica "Contactless", patentada por la empresa, en sustitución de la iluminación convencional La firma TESLEC ha llevado sus luminarias inalámbricas a distintos puertos de Bizkaia, donde su tecnología aporta numerosas ventajas frente a la iluminación convencional. La solución de TESLEC alumbra y destaca en los paseos marítimos de Ea, Getxo, Lekeitio y Elantxobe, con la previsión de extenderse a nuevos municipios. Los buenos resultados obtenidos tras una primera instalación hace tres años, han llevado a la prescripción esta tecnología por parte de la Dirección de Puertos del Gobierno Vasco para sustituir las luminarias de muelles y diques.

La principal característica de las luminarias inalámbricas de TESLEC es que no necesitan conectarse al cable eléctrico para recibir la corriente. Basta con que estén situadas cerca del cable para dar luz. La gran innovación de la empresa ha sido precisamente conseguir que el propio cable transfiera la energía eléctrica a las luminarias mediante inducción electromagnética, creando la tecnología CPC (Cable Powering Contactless). Se trata de un sistema patentado por esta empresa vasca, que ya se empieza a distribuir por Europa y América.

El sistema aporta importantes beneficios, especialmente en la iluminación de ambientes exteriores y con presencia de agua, como es el caso de los puertos. Las luminarias inalámbricas no necesitan conexiones o empalmes eléctricos, que son la principal fuente de averías, y son totalmente estancas. Todos sus componentes quedan embebidos en una resina impenetrable por el agua -tienen el máximo grado IP imaginable- y pueden funcionar toda su vida útil sumergidas.

Para Santos Laserna, CEO de TESLEC, el sistema aporta solución a una necesidad no resuelta. "El principal problema en la iluminación de puertos y paseos marítimos es la filtración de agua en las conexiones y en las bombillas, lo que ocasiona derivaciones y cortocircuitos... pues bien, todo esto se evita con nuestras luminarias inalámbricas y nuestra tecnología contactless".

La instalación de estas luminarias sin conexiones es muy sencilla, dado que no hay que cortar ni empalmar el cable, bastando sólo con extenderlo a lo largo del tramo a iluminar. El cable, que nunca queda visible ya que está oculto y protegido tras una capa de cemento, se conecta a un transformador específico también fabricado por TESLEC que se alimenta a 12 voltios.

Y lo más interesante: es posible incluso sustituir las luminarias en una instalación ya existente por las luminarias inalámbricas de TESLEC, mediante una simple adecuación de la instalación.

El uso de luminarias inalámbricas implica que las labores de mantenimiento del alumbrado sean mucho más sencillas y eficientes. En primer lugar, porque si una luminaria se daña o es objeto de vandalismo, nunca afecta al cable que siempre está oculto, el resto de la instalación sigue funcionando y sólo hay que sustituir la unidad dañada. En segundo lugar, porque esta sustitución se realiza fácilmente y sin ningún riesgo eléctrico.

La iluminación inalámbrica de TESLEC es aplicable a todos los ámbitos donde es necesaria una iluminación de alta seguridad, calidad y eficiencia. Destaca su aplicación en el ámbito de las carreteras, los puertos y el entorno urbano en general, donde ya es frecuente ver balizas inalámbricas en pasos de peatones y carriles bici.

En este sentido, el CEO de la empresa destaca "la oportunidad que puede ofrecer esta tecnología para mejorar la seguridad y movilidad en los puntos más sensibles de los municipios, como se desprende de nuestras ya muchas instalaciones de éxito".

Redacción y difusión: Spb_ servicios periodísticos Bilbao