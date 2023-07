5ªedición de Business Factory Aero impulsa la innovación en el campo aeroespacial y vehículos no tripulados

BFAero, se desarrolla dentro del marco de la Civil UAVs Iniciative (CUI), iniciativa del Polo Aeroespacial Gallego en la que participan universidades, centros tecnológicos y empresas como Indra, Airbus, Telespazio y Avincis. La convocatoria para acceder a la quinta edición de BFAero está abierta hasta el próximo 19 de julio Business Factory Aero (BFAero), programa de incubación, aceleración y consolidación de empresas especializado en el sector aeroespacial y vehículos no tripulados de la Xunta de Galicia, lanza su quinta edición. BFAero es referente en Europa en innovación abierta y disruptiva dentro del sector y tiene como objetivo potenciar el ecosistema tecnológico aeroespacial con un enfoque internacional.

Esta quinta edición BFAero, consolida la apuesta de la Xunta de Galicia por la innovación y retención del talento apoyando iniciativas de impacto tanto para el ecosistema aeroespacial como para la sociedad en su conjunto. La convocatoria para que emprendedores, startups y empresas de todo el mundo puedan presentar sus ideas, está abierta hasta el próximo 19 de julio a las 14:00 horas.

Durante 12 meses, BFAero acogerá tres proyectos en el nivel de incubación, cinco en el nivel de aceleración, que tiene una duración de ocho meses en los que madurarán su modelo de negocio, y tres proyectos que formarán parte del nivel de consolidación para que en un período de seis meses capten financiación y se internacionalicen.

En las ediciones anteriores de BFAero han participado 30 proyectos con impacto en sectores medioambiental, agroalimentario, infraestructuras, marítimo o salud. En palabras de Marián Tallón, gerente de la Fundación CEL y responsable de BFAero "Ecosistema, sinergias, financiación y salida al mercado. Eso, para mí, engloba el paso por la aceleradora".

Los seleccionados tendrán la oportunidad de desarrollar y hacer realidad sus ideas innovadoras, aprovechar instalaciones de vanguardia y acceder a una red de contactos clave en una industria en constante evolución. Además, estarán respaldados por mentores expertos de compañías como Indra, Airbus, Telespazio y Avincis, accederán a recursos financieros y tendrán la oportunidad de establecer contactos con inversores y líderes clave de un sector en constante evolución.

BFAero, iniciativa estratégica pionera en Europa creada para desarrollar soluciones innovadoras en el ámbito de la industria de sistemas y vehículos no tripulados, tiene como principal objetivo aportar soluciones innovadoras para mejorar los servicios públicos haciéndolos más modernos y eficientes, y crear un polo de innovación tecnológica aeroespacial de vehículos no tripulados.

En BFAero participan más de 80 agentes como universidades, centros tecnológicos y de innovación y empresas como Indra, Airbus, Telespazio y Avincis entre otros, lo que permite generar y consolidar un amplio ecosistema innovador y empresarial aeroespacial.

Business Factory Aero (BFAero), surgida en el contexto del programa Civil UAVs Initiative y en colaboración con la Fundación CEL Iniciativas por Lugo, forma parte del mapa de aceleradoras de carácter innovador activado por la Xunta de Galicia en los últimos años. Está abierta a todas las instituciones y empresas con interés en consolidar un ecosistema de innovación abierta. Forma parte del mapa de aceleradoras de carácter innovador activado por la Xunta de Galicia que incluyen las business factories de alimentación (BFFood), automoción (BFAuto) y salud (BFMedicines), entre otras. Además, acceder a la BFAero es tener el respaldo del mejor vivero de España, un reconocimiento que la Fundación CEL acaba de revalidar según un informe de FUNCAS.