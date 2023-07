Las ventajas de los montacargas eléctricos de Mesumex

En los últimos años, la prevalencia del tema ambiental y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible han impulsado el uso de coches eléctricos. La industria ha nutrido al mercado con vehículos para todos los usos, desde el transporte de pasajeros hasta camiones para la carga de mercancías.

El sector industrial no ha estado ajeno a esta tendencia. En las empresas es cada vez más común encontrar montacargas eléctricos, en lugar de los de combustión. La razón que argumentan compañías proveedoras como Mesumex es que tienen una funcionalidad similar a los de gasolina, pero no generan gases contaminantes.

Los modelos de montacargas eléctricos que tiene Mesumex Mesumex se identifica como una empresa de referencia en el sector de la distribución y la comercialización de productos industriales de todos los sectores económicos. Su objetivo es cubrir las necesidades que tienen las compañías en sus operaciones, incluyendo una asistencia personalizada antes, durante y después de la compra.

Dentro de su amplio stock de productos destacan los montacargas eléctricos, que son ideales para manejar grandes volúmenes de mercancías pesadas sobre superficies amplias. Son máquinas de alta gama que permiten a los operarios realizar trabajos de carga, descarga y elevación sin esfuerzo y sin contaminar los espacios.

Los portavoces de Mesumex destacan que los nuevos modelos incorporan sensores que orientan al operario dentro de los espacios de acopio para una mejor manipulación. De esta forma, además de no generar emisiones nocivas a la atmósfera, son más seguros para maniobrar, reduciendo significativamente la posibilidad de accidentes laborales.

Diversos modelos disponibles En Mesumex indican que los fabricantes se han encargado de diseñar varios modelos de montacargas eléctricos. La idea es ofrecer respuestas a todo tipo de requerimientos en las variadas empresas que pueden necesitarlos. Tienen, por ejemplo, el montacargas triciclo eléctrico, dotado con batería de litio y una capacidad de carga de 1,5 toneladas.

Este mismo modelo viene en una versión con una capacidad de carga de 1.600 kilogramos y una altura de 4,8 metros. Son referencias que aportan gran capacidad de maniobra, estabilidad y un excelente rendimiento que ayudará a reducir los costes operativos en las empresas.

Otra alternativa dentro del catálogo de Mesumex es el montacargas eléctrico a 4.8 metros de altura, equipado con batería de litio de alto rendimiento. Esta unidad cuenta con carga de oportunidad, lo que le permite recargarse durante el día sin obstruir los horarios de trabajo. Para cualquier duda o consulta, se recomienda visitar su página web y contactar directamente con los especialistas.