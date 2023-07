Tania Pérez explica cómo influye la autoestima en el bienestar de una persona

Tania Pérez ha dedicado gran parte de su carrera como psicóloga a ofrecer apoyo a personas de todas las edades que se enfrentan a trastornos y todo tipo de problemas emocionales. La especialista ofrece una terapia a través de un enfoque integral y, para ello, cuenta con una amplia formación. Está titulada con el Máster en Psicología Cognitivo-Conductual y se especializa en Emdr, brainspotting y la terapia breve y focalizada.

Uno de los aspectos que ha trabajado en su consulta es el tema de la autoestima, un elemento estrechamente relacionado con el bienestar psicológico, emocional, físico y social de la vida de toda persona. En este sentido, el autocuidado es una práctica muy importante que se basa en realizar actividades que promuevan la atención y el amor propio con el objetivo de mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades tanto físicas como mentales. Para alcanzar dicho estado, las personas deben complementar buenos hábitos internos y externos. Además, pueden acudir a un psicólogo como Tania Pérez.

¿Cuáles son los beneficios del autocuidado? Uno de los beneficios más importantes del autocuidado es que influye de manera positiva en la autoestima. Un porcentaje elevado de personas tiene una autoestima por debajo del promedio. Esto afecta directamente a la seguridad y forma de desenvolverse en diferentes entornos. Además, se ha asociado la falta de autoestima con la aparición de problemas psicológicos como la depresión, los trastornos alimentarios y el abuso de sustancias. Por esta razón, el autocuidado promueve actividades que aumentan el estado de ánimo, mejoran la apariencia física e impulsan la satisfacción personal.

Otro aspecto importante es el autoconcepto de uno mismo, la influencia que ejerce en las relaciones interpersonales y de pareja. Cuando una persona se siente bien consigo misma, la capacidad de relacionarse sanamente con los demás es mucho mayor.

Por otro lado, el autocuidado tiene un impacto significativo en la personalidad y elecciones. Las personas que se dedican a cuidarse suelen ser más disciplinadas, organizadas y responsables, se conocen más en profundidad en su personalidad, están enfocados en el crecimiento personal y tienen vínculos sanos, llevando una vida más saludable en la alimentación y en cuidado de sí mismo. Son más conscientes de sus necesidades y límites, lo que les permite tomar decisiones más acertadas.

¿Qué métodos y tratamientos pueden ser útiles en el autocuidado? Existen varias actividades que se pueden realizar para mejorar las áreas ya mencionadas y, además, pueden ayudar a aumentar el estado de ánimo. Entre estas destaca realizar ejercicio con regularidad, basta con 30 minutos de caminata al día. Asimismo, es necesario consumir alimentos saludables y mantenerse hidratado.

Por otra parte, los expertos recomiendan dormir un mínimo de 7 horas al día, incorporar meditación a la rutina, mantener el contacto con amigos y familiares de manera saludable, crecimiento personal para conocerse, cuidarse y trabajar valores, necesidades como la parte espiritual, practicar actividades de ocio y por último, establecer metas y prioridades.

El autocuidado también es no ser duro con uno mismo, verse de forma más compasiva, no estar siempre disponibles, escuchar necesidades internas y establecer límites, decir no a las cosas que no hacen bien. Implica priorizarse, no querer llegar a todo, aprender de las emociones. Cada persona es diferente, por esta razón en algunas personas hay que revisar el autoconcepto de sí mismo, historia de vida como otras áreas, el tratamiento para el autocuidado lo debe determinar un psicólogo tras una consulta terapéutica. En este sentido, la psicóloga Tania Pérez utiliza un enfoque centrado en el paciente, lo cual significa que se basa en entender las necesidades individuales y los objetivos de cada persona.

La especialista tiene una amplia experiencia en una variedad de problemas emocionales y conductuales, incluyendo trastornos de ansiedad, baja autoestima, depresión, estrés postraumático, trastornos alimentarios y problemas de pareja. Con años de experiencia en el campo de la psicología clínica, Tania Pérez ha ayudado a cientos de pacientes a mejorar su calidad de vida. Trabaja online y presencial

