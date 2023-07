¿Cómo conseguir un hogar más eficiente?, recomendaciones de Silithium

El precio de la electricidad en España es cada vez más alto, un hecho que viene ocurriendo de manera constante en los últimos años debido a la inflación y a otros factores de orden nacional e internacional.

En este contexto, optar por el autoconsumo es una de las decisiones más sabias que cada vez más españoles empiezan a implementar. Sin embargo, actualmente, existen formas de obtener un mayor ahorro y eficiencia energética. Gracias a empresas como Silithium es posible conseguir una instalación solar autoconsumo más eficiente, con un precio asequible, que producirá grandes ahorros en todos los sentidos.

¿Cuál es la mejor combinación para tener una vivienda con autoconsumo eficiente? Hoy en día, las instalaciones fotovoltaicas empiezan a ser una de las opciones más utilizadas, no solo en las empresas, sino en viviendas, gracias a los beneficios que ofrecen estos sistemas, los cuales van más allá de un ahorro económico. Sin embargo, es posible optimizar el autoabastecimiento al añadir máquinas con equipos de aerotermia para que el gasto energético sea prácticamente nulo.

El autoconsumo solar y la aerotermia son dos de los sistemas de autoabastecimiento más eficientes y recomendables, debido a que no producen ningún tipo de contaminación en el ambiente. Las maquinarias de aerotermia permiten reducir el consumo eléctrico hasta en un 75 %, ya que por cada kilovatio que hace trabajar el motor del equipo, este logra generar 4 kilovatios de energía calorífica. Ese 25 % que se necesita para hacer funcionar la aerotermia se puede producir por los equipos de autoconsumo solar, resultando en una combinación perfecta que permite que el consumo eléctrico se reduzca casi a cero.

Si a esta opción se le incorpora suelo radiante, se obtendría una vivienda autoabastecida y con un sistema de climatización más homogéneo que, además, permitirá aprovechar mejor la combinación de sistemas energéticos instalados.

Soluciones de instalación solar autoconsumo en Madrid y Toledo, con Silithium Silithium es una empresa dedicada a la instalación de energía solar fotovoltaica en empresas y en viviendas, con más de 20 años de experiencia en el sector. Con dos centros ubicados en Madrid y Toledo, esta compañía se encarga de proveer las mejores soluciones de autoconsumo con un equipo de técnicos capaces de instalar y poner a funcionar las placas solares en máximo dos días. Estos equipos ofrecen grandes ventajas; en primer lugar, tienen una duración de 30 años y no requieren mucho mantenimiento, sino solo una verificación ocasional del funcionamiento de cada uno de sus componentes.

Para garantizar su durabilidad, es recomendable realizar una revisión preventiva cada 5 años, con la cual se pueda detectar cualquier problema existente y así atenderlo a tiempo.

Silithium se posiciona actualmente como una de las opciones más seguras y confiables para la instalación solar autoconsumo, no solo por su larga trayectoria, sino por los resultados que avalan la calidad de su trabajo.