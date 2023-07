¿Estallará la Tercera Guerra Mundial?

La situación cada vez es más preocupante. En España aunque gane las elecciones la “derecha” (no sé que es eso de la derecha), todo seguirá igual porque no eliminarán ninguna de las leyes promulgadas por la “izquierda”. En cuanto a la guerra de Ucrania, Rusia ya está amenazando que si la OTAN ayuda más a Ucrania, puede haber una guerra mundial. Y yo pregunto: ¿Por qué aumenta el mal en el mundo? ¿Será por que en muchos lugares ya no se ofrece COMO SACIFICIO DE CRISTO LA SANTA MISA? Ahora, al comienzo, dicen, vamos a celebrar la Eucaristía; pero si no hay SACRIFICIO TAMPOCO HAY SACRAMENTO. Es tremendo, si no hay SACRIFICIO, la celebración se convierte en una reunión fraterna de hermanos y todos comulgan “fraternamente” ¿Estará realmente presente en esas celebraciones CRISTO EN CUERPO, SANGRE, ALMA, DIVINIDAD Y SUSTANCIALMENTE? Si no está presente tampoco lo recibe el fiel al comulgar.

Si esto que expongo corresponde con la realidad, así se explica el aumento del mal en el mundo, pues al faltar el SACRIFICIO DE CRISTO, Satanás puede avanzar sin oposición, por que el sacrificio del hombre, si no está unido al SACRIFICIO DE CRISTO, es estéril. Por estar relacionado con el tema expuesto, se ha celerado una conferencia en el Ateneo de Santander, completo, sobre las Apariciones de la Virgen en Garabandal, que están de plena actualidad. “Debemos de evitar la ira de Dios sobre nosotros con nuestros esfuerzos”.