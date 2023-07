Pedro Sánchez no puede presumir de ser un presidente “de palabra”. Todo español lo sabe. También los que le han apoyado, y le apoyarán, como es el caso de los herederos de ETA y los independentistas, pero saben que con él pueden obtener muchas prebendas que no obtendrían con otro presidente del PSOE, y por supuesto ni hablar con el PP gobernando. La debilidad de Sánchez es, precisamente, su fuerza.

Pedro Sánchez se ha visto malherido, y la decisión es porque ha valorado que le perjudicaría más celebrar las elecciones dentro de 6 meses, con una sangría creciente por el asentamiento de PP y Vox. No le importa España ni la imagen de pandereta que damos a Europa, pendiente de darnos miles de millones de euros supeditados a reformas estructurales.

No se deben minusvalorar las opciones de Pedro Sánchez, movilizando a la izquierda de modo que no esté tan fragmentada. Si gana, habrá ganado él; si pierde, habrá perdido la izquierda. Trapisondas, enredos, bulos: no hay que esperar un juego limpio por parte de Pedro Sánchez, porque únicamente le importa el, solo él, el poder. Hay que estar preparados. Visto y oído el debate de ayer puede pasar cualquier cosa.