La educación mutilada

Si el saber desprovisto de vivencias es manco, experimentar con intensidad sin base de madurez es descabezado. Aun siendo en el ámbito educativo y solo teórica, toda información sexual causante de impacto psicoemocional, deja una huella de memoria con alcance tal hasta de diluir la memoria innata del niño.

Así como hay autores que sostienen que ningún niño nace autista, también quienes defienden que ningún bebé trae en su memoria a desarrollar con el paso del tiempo, el querer tener otros sexo diferente al que tuvo al nacer.

Congratula saber que han galardonado con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades (octubre 2023), a un gran pensador y crítico con la deriva ideológica y mercantilista que se va apoderando cada vez más en el ámbito educativo, desde la enseñanza primaria hasta la universidad, con programas diseñados por la ONU a través de UNICEF, UNESCO y la OMS.

El mejor homenaje al inesperadamente fallecido (24 de junio) profesor de Literatura italiana en la Universidad de Calabria, Nuccio Ordine y autor de esa joya literaria a modo de pequeño y cálido ensayo, pero de inmenso contenido de ética pedagógica y humanitaria, es destacar y divulgar todas las muestras de ponderación recibidas a su intensa labor a favor de una enseñanza basada en los valores, los talentos del alma y sensibilidad humanos: Hoy, cuando son predominantes los valores mercantilistas y economicistas, reconforta como réplica la lectura de un librito precioso de Ordine, que pretende fundamentar la existencia humana en otros valores: “La utilidad de lo inútil”. Ese título aparentemente contradictorio tras su lectura comprobamos que es plenamente coherente. Lo que nos quiere señalar Nuccio Ordine, es que hoy se consideran inútiles todo un conjunto de saberes, como la filosofía, el arte, la música, la historia, la ciencia, porque no producen directamente beneficios; cuando son muy útiles, ya que son fines por sí mismos -precisamente por su naturaleza gratuita, alejada de todo vínculo mercantilista-, permiten desempeñar un papel clave en el cultivo del espíritu y en el desarrollo de la humanidad. En definitiva, todo aquello que nos ayuda a ser mejores personas.

También destacar su aportación en entrevistas sobre temas educativos y que deberían servir de motivo de reflexión para una sociedad como la española, tan dada a valorar lo útil asimilado a beneficio, el lucro, el tener, el dinero, cuando son “plenamente inútiles para desarrollarnos como personas. En cambio, no se admira al que sabe estar, crear, escuchar, al que lee.. sino al que es capaz de acumular poder, lujos y riquezas, incluso al que se lucra de manera amoral”.

A la hora de aleccionar (que no adoctrinar) a su privilegiado alumnado, Nuccio Ordine rescataba la esencias filosóficas de clásicos y contemporáneos: “Por más que te esmeres en encontrar qué puedo hacer, no habrá nada más útil que estas artes (la poesía), que no tienen ninguna utilidad. Gracias a ellas, consigo olvidarme de mis desgracias (su destierro)”….escribía a un amigo un castigado Ovidio, por su afán fustigador de la infame pasión por el poseer.

“Me río del hombre, lleno de estupidez, desprovisto de acciones rectas….…que con ansias desmesuradas recorre la tierra hasta sus confines y penetra en sus inmensas cavidades, funde el oro y la plata, los acumula sin descanso y se esfuerza por poseer cada vez más para ser cada vez menos. Demócrito hace 2.500 años hablando también sobre la inutilidad de lo “útil”. «Hijo mío, atiende con placer tus negocios durante el día, pero emprende sólo los que te permitan dormir tranquilo durante la noche». De un padre para su descendiente, de la novela de Thomas Mann: “Decadencia de una familia”.

El anuncio más incisivo con la que Ordine insistía a sus alumnos y herencia de pedagogía revulsiva para todos fue: ”Hoy con el dinero podemos comprar cualquier cosa, a los jueces, a los parlamentarios, a las cadenas de televisión y que si se es rico se puede obtener el éxito y el erotismo. Pero, hay algo que, sin embargo, no se puede alcanzar con todo el oro del mundo: el conocimiento”. “Nuestra sociedad desprecia los saberes que no producen beneficio económico, sin reparar en que existen saberes que son fines en sí mismos. El lucro nos infecta y la avaricia envilece y marchita la grandeza espiritual”.”Lo más triste hoy, es que el objetivo de la Educación no es formar ciudadanos cultos capaces de entenderse a sí mismos y de entender el mundo que los rodea con espíritu crítico, sino adiestrar profesionales preparados para adaptarse a las exigencias de la producción global”.

“Es muy grave que en los sistemas educativos actuales solo se piensa en los currículos cara el desempeño de una profesión futura. De ahí, la marginación de las disciplinas humanísticas. Pero está demostrado que la excesiva profesionalización mata la curiosidad y la creatividad. Por otra parte, perseguir la quimera del mercado es una pura ilusión. Lo estamos constatando con el excesivo paro de los jóvenes. Las necesidades profesionales exigidas por el mercado cambian con una rapidez vertiginosa, y por ello es muy complicado adaptar los currículos escolares.

La formación requiere plazos largos. No se necesitan muchas reformas, lo que se necesitan son buenos profesores. Los alumnos necesitan profesores con vocación, que ejerzan su profesión con pasión y con ilusión. Todos conocemos algunos de ellos que nos dejaron una profunda huella, y que nos hicieron amar y elegir una determinada disciplina o carrera.”

Como no podía ser de otra manera, en sus últimos años, se adentró en evaluar las tecnologías digitales aplicadas en la enseñanza: “La buena escuela no la hacen ni las tablets en cada pupitre, ni la pizarra conectada a Internet, ni el director que ejerce como manager. ¿Estamos seguros que los alumnos aprenden más y mejor a través de los recursos multimedia y de materiales didácticos on line? En lugar de tanto gasto destinado a las nuevas tecnologías, que no hay que despreciarlas, y que sirven para generar grandes beneficios en el mundo empresarial, hay que invertir en la formación inicial y continua del profesorado. Un buen profesor tiene que ser obviamente competente en su disciplina. Pero además y sobre todo su función esencial, no es la de producir masas de diplomados y graduados, sino la de formar ciudadanos libres, cultos, capaces de razonar de una manera crítica y autónoma, y solidarios con el mundo que les rodea. La escuela y la universidad deberían educar a las nuevas generaciones para la herejía y la utopía, instándolas a tomar decisiones contrarias a la ortodoxia dominante, como la del pensamiento neoliberal”.

“Es evidente que la sociedad virtual crea nuevas formas de soledad, lo cual es una auténtica paradoja de nuestra época, porque estamos más conectados que nunca pero resulta que estamos más solos que nunca. Tenemos la ilusión de estar relacionados, pero una relación virtual no puede ser una buena relación, es una forma de relación vacía, pues los hombres no son islas”. Un homenaje, a quien a pesar de la mezquindad envolvente, supo sembrar con valentía humana, confianza de que su fruto madure en modelo de enseñanza.

“Inteligente Ordine, no desdeña la ciencia como pudiera creerse por su inclinación a la literatura, sino muy al contrario subraya la necesaria alianza entre los científicos y los humanistas, para huir de la expansiva y dominante ultraespecialización, y los hace necesarios partícipes y cómplices en la batalla contra la dictadura del beneficio”. Destacaba de él, la también profesora de filósofía Aurora Freijo.

Dificil suplir a quien con espíritu crítico y talento pedagógico, supo airear con su afilada pluma, la amputación de contenido humano en sistemas educativos y denunciar el injerto protocolizado de un mercantilismo dado a la motivación por el tener más que por el saber para ser. Un adiós a quien se le esperaba prorrumpir con su contundencia acostumbrada a la denuncia, hoy por los añadidos a lo que debe ser orientar hacia una educación afectivo-sexual, y no “educar” en prácticas sexuales impropias, confirmando lo que asegura el licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense José Fernando Martín Cinto : “Manifiesto mi queja profunda por el escasísimo interés en la campaña electoral del tema educativo”. Tema mutilado en la campaña política.

Muy diferente en los países nórdicos de cuyos sistemas educativos, Nuccio Ordine era gran entusiasta, al destacar de ellos, el rasgo más importante que les sitúan a la cabeza de la UE, siendo España el siempre colista: Suecia frena la digitalización de las aulas. Ante la caída de la comprensión lectora de los alumnos (PIRLS), decide reducir al mínimo el uso de pantallas y aumentar la presencia de libros de texto en las aulas. “Los libros tienen ventajas para el aprendizaje, que ninguna tableta puede sustituir” argumentó la ministra sueca Lotta Edlhom, añadiendo: “No se ha demostrado que la lectura digital supere a la del papel, pero existen evidencias de los riesgos del abuso de las tecnologías en la etapa de desarrollo de los niños y adolescentes, como las distracciones del alumno con la tablet al perder el hilo de las explicaciones del docente, la posibilidad de que entre en páginas inadecuadas y la fatiga visual.” “Así, es imposible no reconocer contradictorio, el decir luchar contra el abuso de la tecnología digital y luego meterla en la escuela a edades tan tempranas”.

Al vivir muy centrado en lo literario y filosófico para desarrollo de lo cognitivo, la inteligencia relacional y la sensibilidad humana hacia la naturaleza, las artes plásticas y escénicas, etc de los niños, es comprensible que al evaluar el nivel de asimilación y logros escolares, a Nuccio Ordine, se le escaparon aspectos insalubres y perturbadores que sufren por las tecnologías inalámbricas Wiffi. en progresión hasta la IA. Exigen mediciones y correcciones continuas para preservar la higiene del hábitat escolar, según la Resolución 1815-UE-5/2011, además del derecho a la intimidad y la preservación de datos de los escolares.

Dos temáticas que hasta en Euskadi nos situamos a la cola europea sin visos de cambiar, ya que el Gobierno vasco, año tras año, blinda contratos con un único servidor (Google), reiteradamente sancionado por la UE, al faltar a la ética comercial por abuso publicitario y de la privacidad por acaparamiento de datos. En muchos países de la UE, llevan mas de una década con cableado para internet; aunque se le solicitó a la consejera de Educación en 2011, aún los escolares en Euskadi, no tienen esa opción, ni servidor autónomo para internet en las ikastolas, como tienen txikiLinux en ikastolas de Iparralde.

Dos temas que no se pueden dejar pasar durante mas tiempo. Lo intenté en noviembre y de nuevo en enero con el ayuntamiento de Hernani a través del Registro, aún espero respuesta. EH Bildu tiene europarlamentarios y puede saber por ellos mejor que de mi. Así ¿porqué jamás los menciona a pesar de que desde 2011 como un “guadiana” salen a la luz? Una buena baza electoral si es que no tuviese problemas en incomodar a un PNV y comprometer como mínimo hasta justificar la razón de ¿porqué aún seguimos solo con Google, cuando en países como Alemania y otros esta prohibida en ámbitos docentes?

“Leyes trans pioneras en Europa dan marcha atrás ante sus catastróficas consecuencias”. Varios países rectifican y toman medidas drásticas ante los daños irreversibles que sufren los pacientes y el aumento de las falsas disforias de género. Son titulares de prensa atascados en los Pirineos Suecia y países vecinos también corrigen por escarmiento, las consecuencias que según sus estudios, arrancan de ciertos contenidos de ideología de género en las escuelas a modo de “intro” intelectual por orientaciones psicosexuales muy cuestionables que hacen que de un casi nadie….se multiplique lo “trans”.

Enfocada en la antropología, anatomía, psicología, biología y fisiología, impartían desde el año 1.955……..nunca enfocada para la búsqueda de placer.

Carlin Georgeuscu expresidente del Club de Roma y en 17 años alto cargo y hoy exdirector de Naciones Unidas, relaciona la agenda actual con un intento de sexualizar a los niños y normalizar la pedofilia: “Ocho millones de niños desaparecen en el mundo cada año y muchos de ellos acaban en manos de la élite pedófila que gobierna el mundo”. Un hombre valiente por presentarse y denunciar los secretos de una élite pedófila…….cercana a su ámbito relacional.

El que sea una ínfima minoría quienes ocupen su tiempo en estos temas, no es razón para quitarles importancia ni credibilidad. Tampoco etiquetar e ignorar a quien lo hace, sin otra intención que intentar despertar conciencia en padres y educadores, sobre excesos que ya se han dado también en ikastolas e incidir sobre déficits desconocidos aquí…….y que otros países ya vienen corrigiendo.

A no dudar, que en todo esto nos hubiera educado el tan llorado Nuccio Ordine en el evento de la entrega del premio Princesa de Asturias en octubre. Pero en foros de aquí o de allí, instruirá…….para sonrojo de la mediocridad gobernante.

Hasta lo más alto en su vuelo hacia la gloria de los justos, le irán llegando este reconocimiento y muestras de simpatía y admiración infinitas…….¡sigue Nuccio!