Entrenamiento outdoor para el verano, con VivaGym

VivaGym es una cadena de gimnasios que ha venido destacando con una novedosa propuesta de servicios para el sector low cost. Su intención de promover la práctica de ejercicios la plasma no solo en tarifas módicas, sino en opciones que facilitan el acceso a estas rutinas.

Una de esas opciones es la que está promoviendo a propósito de la llegada del verano. Se trata del entrenamiento outdoor, una excelente oportunidad de ponerse en forma con actividades fitness dirigidas de manera remota a través de su app VivaGym Online. Es una manera de practicar deporte al aire libre siguiendo los consejos de los mejores profesionales.

Una plataforma virtual para no perder el ritmo de entrenamiento Tradicionalmente, la estación veraniega es usada por muchas personas para tomar vacaciones de sus compromisos laborales y/o académicos. Es la temporada en la que las familias suelen salir de sus lugares de residencia para conocer destinos turísticos y descansar. Para VivaGym, eso no tiene por qué interponerse con las rutinas de entrenamiento.

Para solucionarlo, esta cadena de centros fitness ha diseñado una serie de actividades que sus socios podrán seguir a través de su aplicación móvil VivaGym Online. Mediante esta ágil plataforma virtual, las personas podrán practicar desde cualquier lugar del mundo las rutinas de la mano de un equipo profesional altamente cualificado.

De esta forma, sin importar el destino de viaje en este verano, los socios tendrán la oportunidad de seguir con su entrenamiento habitual de siempre. La app incluye rutinas para cuerpo y mente, cardio, tonificación, ciclo, funcional y baile, entre otras. Todas sirven para mantener el cuerpo activo y al mismo tiempo contrarrestar las calorías que se suelen consumir de más en esta época. Además, estas clases online se adaptan a los horarios y a las necesidades de cada socio.

Las actividades outdoor que propone VivaGym Algunas de las actividades que se pueden practicar fácilmente en el exterior son los entrenamientos de HIIT, actividades de alta intensidad que tienen como beneficios la pérdida de calorías, el aumento de la resistencia y el aumento de la masa muscular. Los ejercicios HIIT se pueden realizar sin material o sustituyendo las pesas y el material de gimnasio por elementos del exterior, como escalones, bancos o los parques públicos de calistenia.

Estas rutinas se pueden complementar con las sesiones de VivaRun que ofrecen los centros VivaGym. Se trata de un entrenamiento grupal al aire libre, dirigido por profesionales y orientado a la práctica del running. Estas clases son perfectas para introducirse en el mundo de las carreras, fijarse objetivos y socializar.

La programación outdoor se complementa con el servicio de nutrición en la app VivaGym Online. En ella los socios disponen de planes semanales personalizados, recetas y reloj de ayuno intermitente.