Optimizar la sonrisa con el diseño de sonrisa de Odontología de Marlon Becerra

Las Clínicas Dentales de Marlon Becerra se enorgullecen de su compromiso con la salud bucal y la estética dental. Con más de 35 años de experiencia en el campo de la Odontología, su equipo de profesionales altamente capacitados están dedicados a brindar a sus pacientes una atención personalizada, de calidad y con una experiencia única. Tienen claro que la belleza y el brillo de una sonrisa son expresiones del alma y del corazón de cada ser humano, por lo cual su misión es hacer sonreír a cada uno de sus pacientes con la mejor sonrisa.

Una buena sonrisa no solo brinda una mejor imagen y apariencia, sino que, según varias investigaciones, también ayuda a incrementar el nivel la confianza y autoestima de las personas. Sin embargo, no todos tienen una sonrisa simétrica y armónica que les aporte estos beneficios en sus vidas.

Para estos casos, existen tratamientos odontológicos que ayudan a lucir una sonrisa perfecta, como el diseño de sonrisa. Este procedimiento permite mejorar y perfeccionar el aspecto y características de la sonrisa. Sin embargo, para obtener los resultados esperados, es importante acudir con especialistas debidamente cualificados, como la Odontología de Marlon Becerra.

Una serie de procedimientos que aporta una sonrisa ideal para cada persona El diseño de sonrisa es una serie de procedimientos odontológicos que permiten optimizar el aspecto de la expresión bucal. Su objetivo es armonizar la longitud, ángulos y bordes de los dientes, según los rasgos de cada persona. Además, busca obtener la forma, altura y nivel adecuado en las encías, para establecer unidad y armonía entre la dentadura y las proporciones del rostro, labios, nariz y mentón del paciente.

Para ello, se pueden combinar varias técnicas o tratamientos, como la limpieza y el blanqueamiento dental. La primera consiste en retirar el cálculo de las zonas donde no llega el cepillo, mientras que la segunda implica aclarar la tonalidad de los dientes, opacada por las pigmentaciones. También está la cirugía de márgenes, la cual permite nivelar las encías en forma y altura, para generar un contorno que resalta los dientes y favorece el aspecto de la sonrisa.

Además, están las técnicas restaurativas, como las resinas de alta estética, cuyas propiedades de pulido, brillo y resistencia brindan excelentes resultados. También destacan las láminas o veeners, elaboradas en cerámica bajo un diseño asistido por computador, las cuales resultan altamente efectivas en dentaduras con un marcado cambio de color que no ha mejorado con otras técnicas.

Las ventajas de realizar un diseño de sonrisa en manos de profesionales expertos Un adecuado diseño de sonrisa ofrece varias ventajas a los pacientes, como una dentadura más blanca y un incremento en su atractivo visual. Esto deriva también en una elevación de la autoestima, un aumento de su confianza en sí mismos y una expresión más alegre en su sonrisa. Además, sus resultados mejoran el estado y las funciones de la dentadura en general, lo que aporta una mayor calidad de vida.

Sin embargo, para obtener estos resultados es esencial obtener una valoración precisa por parte de un equipo multidisciplinario, compuestos por los diferentes especialistas que aplican estas distintas técnicas de tratamiento. Para ello, una de las mejores opciones en Colombia es la Odontología de Marlon Becerra, una red de clínicas con más de 35 años de experiencia, y más de 14 clínicas dentales en las principales ciudades del país.

Estos centros odontológicos ofrecen toda la cobertura profesional que requieren estos tratamientos, con especialistas en operatoria dental estética, ortodoncia, rehabilitación oral y otras áreas de la odontología. Todos ellos trabajan articuladamente para evaluar cada caso, y determinar qué tratamientos requiere el paciente para obtener una sonrisa perfecta. Descubrir la magia de la sonrisa perfecta es posible con Odontología de Marlon Becerra.