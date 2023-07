Moda y comodidad, los capazos son el complemento perfecto este verano

La temporada de calor ya está aquí, y con ella llega una tendencia de moda que se ha convertido en un clásico: los capazos. Estas encantadoras cestas de mimbre, que solían ser utilizadas para transportar productos agrícolas, hoy se han reinventado en bolsos ideales para acompañar todo look fresco.

No se trata solo de un accesorio, sino de una cartera con cualidades únicas. De un material más rígido, estos diseños conservan su forma y poseen mucha capacidad de carga. Son ligeros, fáciles de limpiar y sumamente prácticos para un día de piscina o excursión.

¿Cuál es la tendencia? Este verano, una marca que ha tomado la delantera es Cuplé. Sus últimos modelos van un poco más allá, proponiendo diseños más formales y aptos para oficina; definitivamente, rompen con cualquier prejuicio sobre la moda. Además, sumaron colores estridentes y llamativos, claves en esta temporada.

Observando las nuevas propuestas de Cuplé, es posible descubrir la funcionalidad de los capazos y cómo sumarlos al outfit diario. Quienes se animen a probar las texturas y los bordados, ya no querrán que falten en su armario.

Su historia Desde su origen como cestas de transporte, los capazos se han convertido en un símbolo del verano y la temporada de vacaciones. Su diseño natural y su estilo artesanal evocan una sensación de frescura y relajación que encaja a la perfección con los días soleados y las tardes en la playa.

Eso no es todo, los capazos han encontrado su lugar tanto en la moda casual como en los conjuntos más sofisticados, adaptándose a diferentes estilos y situaciones.

Calidad y diseño Muchas marcas han sabido aprovechar la versatilidad de estos bolsos y crear propuestas inteligentes y novedosas. Es el caso de uno de los últimos lanzamientos de Cuplé, en el que se presentó el de rafia naranja, un modelo estupendo para ir a la oficina un día de calor.

Lo interesante aquí no solo radica en la aplicación del bolso, sino en la creación de diseños a través de diferentes texturas, entretejidos y bordados. Sus materiales, pese a ser algo rígidos, son maleables, lo que permite que puedan fabricarse en distintos tamaños y formas.

En el caso de Cuplé, la propuesta se centra principalmente en técnicas de elaboración artesanales y precisas, con especial enfoque en una calidad que permita la durabilidad de los diseños. De esta forma, se trata de bolsos funcionales, resistentes y a la moda.

Practicidad Uno de los motivos por los que Cuplé se interesó en los capazos para esta temporada es por sus características íntegras, más allá de la estética. En épocas de calor, viajar con muchos bolsos se vuelve especialmente molesto; por otra parte, telas no respirables como la piel sintética se pegan a la piel y generan irritación. En definitiva, buscaban una alternativa más amigable.

Los capazos son espaciosos, frescos y ligeros. Teniendo en cuenta estas ventajas, se hacía imprescindible convertirlos en complementos aptos para todo evento. De esta forma, Cuplé saca provecho de dichas cualidades.

Los capazos de este verano Esta temporada la protagonista es la rafia, que agrega un toque bohemio y natural a cualquier atuendo. Respecto al formato, los bolsos grandes y cuadrados son los favoritos. Los detalles en color son más que bienvenidos, pero en su justa medida.

Cuplé ya presentó sus nuevos diseños. Con pedrería y decorados con flores, los bordados en crudo toman mayor presencia. Además, todos los capazos se proponen como complementos de uso diario.

También se arriesga con algunos modelos más juveniles y en tonos rosa. En ese sentido, ofrece una amplia variedad de trazas y formas para adaptarse a cada mujer, con sus respectivas necesidades y gustos.

Animarse a probar los capazos de Cuplé La marca española tomó la delantera esta temporada y está marcando tendencia. Como con cada diseño, Cuplé se propone fomentar una moda que realce la personalidad de cada mujer y que le permita explorar su estilo. Así, ha creado distintas prendas y accesorios que se adaptan a las necesidades de hoy en día, priorizando no perder la comodidad.

Consolidados como los reyes del verano, los capazos con detalles coloridos y con tridimensionalidad son los que impactarán en la moda. No importa si se está en la playa, en una terraza o disfrutando de un paseo por la ciudad, un capazo Cuplé será el aliado perfecto. Tener uno en el armario es una gran opción para completar los outfits veraniegos con estilo y elegancia.