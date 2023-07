Más de 75.000 hogares han ahorrado durante el primer año de menosdeluz.com

El comparador de tarifas de luz menosdeluz.com cumple un año ayudando a las familias a ahorrar en su factura de luz. Más de 75.000 familias han utilizado el comparador, generándose un ahorro en las facturas de hasta el 70 %.

Para celebrarlo y seguir impulsando el ahorro de los hogares, han lanzado un concurso para todos sus usuarios en el que pueden ganar 100 € ayudando a ahorrar a familiares y amigos con su comparador de tarifas de luz.

Desde la compañía, indican que revisar la factura de la luz periódicamente puede generar un ahorro fácil y sencillo y además requiere muy poco esfuerzo. Recomiendan a todos los hogares hacer esta revisión de forma periódica para estar al día y tener un precio de luz óptimo.

La mejor forma de realizarlo es utilizar un comparador de luz, ya que revisar todas las tarifas de todas las compañías puede volverse una tarea complicada, al tener que comparar muchas variables (tipología de tarifas, tramos horarios, potencia contratada, etc.)

Hay muchos comparadores de luz en el mercado, pero menosdeluz.com es uno de los más sencillos. Los usuarios tienen acceso a algunas de las mejores tarifas sin necesidad de rellenar ningún dato y, además, pueden personalizar la comparativa, subiendo directamente su factura o cargando sus datos de consumo. No llaman ni molestan y, sobre todo, son un comparador honesto, ya que las tarifas de luz que muestran son las mejores entre todas las existentes en el mercado, según afirman.

Cambiar de compañía de luz, un proceso sencillo y eficaz para ahorrar Cuando en un hogar se quieren tomar medidas para reducir la factura de luz, muchas veces los usuarios se lanzan a modificar sus rutinas de consumo, consultan continuamente el precio de la luz hoy para ver cuando es la mejor hora para poner la lavadora, equipan la casa con dispositivos más eficientes o simplemente reducen el uso de electrodomésticos o aires acondicionados.

Sin embargo, el primer paso debería ser revisar el contrato de luz, ya que, con el paso del tiempo, las comercializadoras actualizan los contratos de luz y las tarifas, que pueden quedarse desactualizadas. Según datos de menosdeluz.com, el ahorro medio de los usuarios supera el 30 %. Es decir, un hogar puede pasar de pagar 100 € de luz a pagar 70 € con un simple cambio de tarifa.

Según datos de la CNMC, en 2022, el 14,2 % de los usuarios cambiaron de compañía de luz en 2022. Además, es una tendencia creciente; en 2020, ese porcentaje se situó en el 9,4 %, lo que ha supuesto un crecimiento de más del 50 % en dos años.

¿Cómo se realiza ese cambio de tarifa? A pesar de lo que pueda parecer, cambiar de compañía de luz es tremendamente sencillo. Puede realizarse en una llamada o rellenando un formulario online. En pocos días, se realiza el cambio de comercializadora y el usuario nunca se quedará sin luz, ya que no es necesario realizar ningún corte del servicio eléctrico ni que un instalador vaya al domicilio del cliente. Ahorro rápido y sencillo.